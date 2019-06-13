《極惡對決》金武烈為與馬東石平起平坐增重15公斤

韓國影史最爽快動作強片《極惡對決》，由地表最強悍大叔馬東石領銜主演，攜手韓國實力派演員金武烈及金成圭共同演出，自韓國上映以來不僅打敗《復仇者聯盟》稱霸首周票房冠軍，不僅狂賣近300億韓元（約7.5億台幣），觀影更高達330萬人次，電影將於6月20日全台上映，導演李元泰及馬東石預定即將來台進行亞洲唯一宣傳活動。
《極惡對決》片中飾演超狂刑警的男星金武烈，與飾演角頭老大的馬東石有許多動作對戲，為了不讓畫面上的氣勢被壓過，金武烈為此瘋狂健身並只吃高蛋白食物，增重15公斤並練出一身精壯肌肉，吸走不少媒體與觀眾的目光，讓馬東石幽默自嘲地說：「金武烈真的壯得很漂亮，反觀我…看起來很胖！」兩人超MAN的對手戲讓網友直呼：「想摸金武烈的胸肌」、「馬可愛徒手撕皮衣實在太狂了」。
近年以《延坪海戰》《人狼》《記憶之夜》的精湛演出而大受影迷喜愛的金武烈，為了在大銀幕上的視覺感不被角頭老大的氣勢壓下去，金武烈除了進行魔鬼健身，每天還要吃6至8餐的「特製高蛋白菜單」，成功增重15公斤，更得在長達半年的電影拍攝期間繼續維持，超級辛苦的增壯過程讓他直呼吃不消，對於金武烈練出吸睛的肌肉，讓前輩馬東石花絮中大力稱讚金「壯得很漂亮」，並幽默自嘲地說：「而我看起來就很胖！」，逗樂現場所有人。
《極惡對決》描述江湖上人人聞風喪膽的黑道幫派老大張東秀（馬東石 飾），某天遭受連續殺人魔「K」（金成圭 飾）突襲，他雖身受重傷仍命大倖存下來。為了向這名殺人魔報仇，張東秀與重案組警探鄭泰錫（金武烈 飾）決定利用各自的資源與人手分頭緝凶，在黑白兩道雙方鬥智之下，誰才能成功緝捕這名冷血殘酷的連續殺人魔，並依他們自己的方式來伸張正義呢？《極惡對決》將於2019年6月20-日上映。
照片/影片: 威視電影
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