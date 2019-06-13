《极恶对决》金武烈为与马东石平起平坐增重15公斤

韩国影史最爽快动作强片《极恶对决》，由地表最强悍大叔马东石领衔主演，携手韩国实力派演员金武烈及金成圭共同演出，自韩国上映以来不仅打败《复仇者联盟》称霸首周票房冠军，不仅狂卖近300亿韩元（约7.5亿台币），观影更高达330万人次，电影将於6月20日全台上映，导演李元泰及马东石预定即将来台进行亚洲唯一宣传活动。
《极恶对决》片中饰演超狂刑警的男星金武烈，与饰演角头老大的马东石有许多动作对戏，为了不让画面上的气势被压过，金武烈为此疯狂健身并只吃高蛋白食物，增重15公斤并练出一身精壮肌肉，吸走不少媒体与观众的目光，让马东石幽默自嘲地说：「金武烈真的壮得很漂亮，反观我…看起来很胖！」两人超MAN的对手戏让网友直呼：「想摸金武烈的胸肌」、「马可爱徒手撕皮衣实在太狂了」。
近年以《延坪海战》《人狼》《记忆之夜》的精湛演出而大受影迷喜爱的金武烈，为了在大银幕上的视觉感不被角头老大的气势压下去，金武烈除了进行魔鬼健身，每天还要吃6至8餐的「特制高蛋白菜单」，成功增重15公斤，更得在长达半年的电影拍摄期间继续维持，超级辛苦的增壮过程让他直呼吃不消，对於金武烈练出吸睛的肌肉，让前辈马东石花絮中大力称赞金「壮得很漂亮」，并幽默自嘲地说：「而我看起来就很胖！」，逗乐现场所有人。
《极恶对决》描述江湖上人人闻风丧胆的黑道帮派老大张东秀（马东石 饰），某天遭受连续杀人魔「K」（金成圭 饰）突袭，他虽身受重伤仍命大幸存下来。为了向这名杀人魔报仇，张东秀与重案组警探郑泰锡（金武烈 饰）决定利用各自的资源与人手分头缉凶，在黑白两道双方斗智之下，谁才能成功缉捕这名冷血残酷的连续杀人魔，并依他们自己的方式来伸张正义呢？《极恶对决》将於2019年6月20-日上映。
照片/影片: 威视电影
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