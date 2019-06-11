Super Junior圭賢做客《Radio Star》 透露拒絕再當MC的原因 預告開通Youtube個人頻道
綜藝 2019年6月11日 星期二11:16 Sani
圭賢入伍前在《Radio Star》擔任MC，退伍後卻拒絕了回歸MC身份的提議，這次是以嘉賓身份做客節目。
明晚即將播出的《Radio Star》是「見面就開心的朋友」特輯，請來了圭賢、WINNER姜昇潤、殷志源、李鎮浩等擔任嘉賓。 錄影時圭賢坦白說「即使成為粉絲心中的第二位也無妨」，讓大家很驚訝。 圭賢對現在有所改變的粉絲文化表示認同，也透露了對愛情的渴望（？ ）：「拜託繼續變好吧！ 」
之後圭賢也透露了自己拒絕重新擔任MC的原因，據說聽到拒絕的消息後，金國振、尹鐘信和金九拉各自流露了截然不同的反應，讓人很好奇耶！ 圭賢還推薦了其他MC人選，但也許是太意外的人，遭到金九拉當場拒絕XD
圭賢還吐槽殷志源只偏愛宋旻浩、讓他十分失落，殷志源於是為自己展開積極「辯護」，言辭精彩讓大家都笑翻了~不過圭賢也透露了他從殷志源身上感受到意外溫暖的瞬間，看來終究還是感情很好的前後輩啦！
此外，圭賢還預告了即將開設Youtube個人頻道，而早已開通自己頻道的殷志源和尹鐘信則向他透露競爭之激烈超乎想像，令圭賢一時手足無措XD
（圖源：《Radio Star》）
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