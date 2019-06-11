FNC娛樂將舉行2019年大型甄選會，培育新一代男團成員：練習生招募中！ 海外 Army 也能搶先下手！G Market 預售BTS防彈少年團見面會官方周邊 2PM Nichkhun、BLACKPINK Jisoo出演tvN《阿斯達年代記》！已經完成拍攝，將在中後半部登場！ 宇宙少女〈For the Summer〉迴響熱烈 創出道後最高首週銷量！ 經紀公司對狂熱粉絲發出警告：言行舉止已對《Produce X 101》的練習生造成困擾 LOVELYZ 時隔半年再度開唱 《#Alwayz2》8 月連開三天！ 退出 f(x) 後第一次 Sulli 月底發表新歌 男團2PM忙內成員燦盛將於今日低調入伍！ 【預告】《我獨生》暗黑英雄「羅科長」南宮珉來了！原來他也在追EXO的團綜？ Super Junior圭賢做客《Radio Star》 透露拒絕再當MC的原因 預告開通Youtube個人頻道 【有片】至親李昇基自帶「李瑞鎮翻譯機」？傲嬌哥哥表示：「我也好奇答案是什麼」 引發爆笑 007號新兵金珉錫加油！EXO XIUMIN軍營生活大公開，席地而坐啃香腸XD 《THE KING》選角：李敏鎬、金高銀、禹棹煥確定出演！「男二」、「女二」則有可能是他們 BTS防彈少年團回韓國！Jin、SUGA、j-hope向日葵造型受矚目，這是...玩遊戲輸了的懲罰嘛！ 他是《Produce X 101》最搶手的主唱！他還有位紅極一時的愛豆姐姐 與知名製作人攜手 U-Know 允浩首張個專明問世！ 終於等到好消息！姜丹尼爾創個人工作室＆7月出道 同樣都是抱娃開球：為什麼崔敏煥被罵上了熱搜榜 李輝才卻什麼事都沒有？ 金Samuel IG宣佈獨立活動！BRAVE娛樂：「金母單方面解約，將採取法律手段」

圭賢入伍前在《Radio Star》擔任MC，退伍後卻拒絕了回歸MC身份的提議，這次是以嘉賓身份做客節目。

明晚即將播出的《Radio Star》是「見面就開心的朋友」特輯，請來了圭賢、WINNER姜昇潤、殷志源、李鎮浩等擔任嘉賓。 錄影時圭賢坦白說「即使成為粉絲心中的第二位也無妨」，讓大家很驚訝。 圭賢對現在有所改變的粉絲文化表示認同，也透露了對愛情的渴望（？ ）：「拜託繼續變好吧！ 」

之後圭賢也透露了自己拒絕重新擔任MC的原因，據說聽到拒絕的消息後，金國振、尹鐘信和金九拉各自流露了截然不同的反應，讓人很好奇耶！ 圭賢還推薦了其他MC人選，但也許是太意外的人，遭到金九拉當場拒絕XD



圭賢還吐槽殷志源只偏愛宋旻浩、讓他十分失落，殷志源於是為自己展開積極「辯護」，言辭精彩讓大家都笑翻了~不過圭賢也透露了他從殷志源身上感受到意外溫暖的瞬間，看來終究還是感情很好的前後輩啦！

此外，圭賢還預告了即將開設Youtube個人頻道，而早已開通自己頻道的殷志源和尹鐘信則向他透露競爭之激烈超乎想像，令圭賢一時手足無措XD



（圖源：《Radio Star》）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞