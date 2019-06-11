【有片】至親李昇基自帶「李瑞鎮翻譯機」？傲嬌哥哥表示：「我也好奇答案是什麼」 引發爆笑
綜藝 2019年6月11日 星期二11:06 JiaJia
雖然外表看起來有點高冷，但內心超級溫暖啊～ #李瑞鎮 #家師父一體
李瑞鎮於2日、9日出演SBS綜藝節目《家師父一體》，與李昇基、李相侖、梁世炯、陸星材等人一同前往日本青森。此次，李瑞鎮不是作為「師父」出演，而是以「旅行伴侶」的身分出現。旅途中，李瑞鎮展現「傲嬌」的一面，雖然嘴巴上說著「不太願意」的話，但還是會默默執行任務、做反應。貼心的他在錄製時還照顧了節目組，請大家吃冰淇淋；結束旅途前也親自為弟弟們準備禮物，讓大夥相當感動。
李瑞鎮的至親李昇基，在此次的「假期作業」中選擇了與李瑞鎮有關的主題，那正是「探究李瑞鎮」、自栩擁有「李瑞鎮翻譯機」，並宣稱：「只要有這個，百分之百可以掌握李瑞鎮！」聽完題目後，李瑞鎮不禁表示：「我也好奇答案是什麼」，引發爆笑。
題目依序為「你最近在做什麼？」、「你瘋了嗎？」、「夠了，現在」，看起來毫不示弱和直率的句子，多少讓聽者會有種「嗯？？？」的感覺，其實，李瑞鎮的真心是…「好久不見了，過的好嗎？」、「我該做什麼？」、「今天真的謝謝了」等，充滿溫暖的回應。通過李昇基的說明，相信節目組與大家都明白李瑞鎮的心了～
（圖片、影片來源：SBS《家師父一體》）
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