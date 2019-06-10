據說是tvN製作費最高的綜藝節目…《大逃出》確定製作第3季！
綜藝 2019年6月10日 星期一10:36 JiaJia
tvN大型密室逃脫真人秀《大逃出2》於昨日（9日）播出最後一集（共13集）。同時，節目組也秀出「下一季節目見」的文字，確定製作第3季！
《大逃出》陸續於2018年及2019年推出第1季、第2季，節目成員包括姜鎬童、金鐘旼、金東炫、Super Junior神童、柳炳宰、Block B P.O等人。出演者要在節目組製作的超大型密室中，破解房間裡的線索並逐步開啟新空間，最終逃出密室。製作精良的道具加上身臨其境的場景，受到不少觀眾們喜愛。
在播出第2季的最後一集，節目組同時也正式宣布，將製作《大逃出3》，引發高度期待。
節目組也坦言，《大逃出》是tvN綜藝節目中製作費最高的，加上許多人的努力，品質才有所保證。
特別的是，在最後一個主題「謀殺監獄」中，故事設計來自《Signal》，節目組還找來《大腦性感的時代－問題的男人》河錫辰、金知碩及李章元特別出演，協助成員們逃脫，此一設定也讓觀眾們直呼：「佩服節目組的腦洞！」期待節目以第3季回歸～
（圖片來源：tvN《大逃出2》）
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