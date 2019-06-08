張才人霸氣回應南太鉉粉絲抗議私訊：「不要讓男人控制你」

昨日上午，張才人在個人IG揭露南太鉉謊稱單身、多次劈腿的事情後，收到南太鉉多名粉絲的抗議私訊，她也做出了回應！
事件回顧：張才人爆料南太鉉多次謊稱單身劈腿：「希望不要有更多受害者」
張才人現在已經刪除IG上的所有PO文，只在IG Story上留下4張圖片。 圖中是南太鉉粉絲發來的私訊，一名粉絲表示：「這是男女之間的事，兩人私下解決不就好了嗎，非要這樣公開處刑，心裡很痛快嗎？ 」張才人回復說：「因為是公共問題才說出來的，我已經想到會給我造成的打擊。 太鉉的粉絲們請不要再發（私訊）了。 」
另一位粉絲則說：「太鉉是很sweet的人，要跟這樣的人交往，你應該保持最基本的禮儀吧？ 也是，你沒名氣也沒有話題度，但也不能想盡方法踩著太鉉往上爬啊...... 姐姐我在生活中要忍受的、要放棄的東西超多的，你也放棄一些欲望吧，你現在的欲望太多了。 可能你不知道，這幾個月對太鉉來說非常重要，跟你攪在一起已經很受損失了，如果你有一點良心，就不要參加發佈會。 」
張才人還留言暗示，好幾名女性都跟她說過類似的事：「除了這邊，原來還惹過其他行業的工作者啊...... 我不知道的事情更多呢。 雖然可能是不好的回憶，但還是感謝告訴我。 」
此外，張才人更用英文寫道：「不要讓自己成為一名受害者，以博取並利用其他女人的同情。 所有關於你的傳聞都是真的。 我也深知還有其他更多受害者。 感謝你讓我得以說出其他女性受害者身在何處。 你讓我明白，不要讓男人控制你。 」
（圖源：張才人FB、IG，南太鉉IG）
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