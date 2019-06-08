今年下半年即將退伍的男藝人！ 金秀賢&G-Dragon&太陽&大聲&鄭容和等 張才人霸氣回應南太鉉粉絲抗議私訊：「不要讓男人控制你」 來說說《Produce》系列美貌C位們：原來他們都有個共同點！ IU為什麼這麼可愛？原來都遺傳自父母啊～一不小心還被爸媽撒了狗糧♥

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