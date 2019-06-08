今年下半年即將退伍的男藝人！ 金秀賢&G-Dragon&太陽&大聲&鄭容和等 張才人霸氣回應南太鉉粉絲抗議私訊：「不要讓男人控制你」 來說說《Produce》系列美貌C位們：原來他們都有個共同點！ IU為什麼這麼可愛？原來都遺傳自父母啊～一不小心還被爸媽撒了狗糧♥

隨著《Produce X 101》的熱播，前三季的Produce系列也跟著再次火爆起來，今天我們不說什麼安選之子或遺珠學員，就只來談談4季中其他學員心中的美貌C位，俊男靚女誰不愛呢？

《Produce101》第一季用全新的國民製作人機制帶動了全國民的熱情，這股熱潮都傳到了國外。 而第一季的美貌擔當就是最終進入出道11人組的周潔瓊，一名來自中國的女孩。 有見過她真人的粉絲說，雖然照片裡的她看起來已經美翻天了，但是迄今為止沒有任何一張飯拍圖能夠100%體現出她的美貌，動態的她比靜態更加迷人，眼睛裡有小星星。



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備受女粉絲們追捧的第二季是男生版，作為追星女孩怎能錯過從一開始就陪伴本命出道的機會呢？ 所有學員心目中的美貌C位就是朴志訓，他也成為了最後出道11人組Wanna One中的一員。 朴志訓長相小巧精緻，是典型的花美男類型，哪怕是未經修飾的生圖都超耐打！



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第三季的《Produce》不是101而是48，加入了大量的日本學員。 而這一季的顏值搭檔依舊來自中國，名為王怡人。 當時只有17歲的王怡人完全不懼高清鏡頭，雙眼皮大眼睛，高鼻樑，櫻桃小嘴，被韓國網友認可的顏值真的很能打，甚至稱他是歷代級的美貌。 不過可惜的是，妹妹最終未能進入IZ*ONE出道，後來與同公司的姐妹們組成了EVERGLOW。



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最後我們來看看正在播出中的《Produce X 101》，最新的顏值C位就是金敏圭了，去現場觀看的粉絲們都說全程被他帥到張著嘴巴看完，可想而知真人是有多麼驚人的帥氣了。希望他也能走花路啊~



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這4位美貌C位都有一個共同點，就是參賽當時都只有19歲，果然是別人的19歲啊~

「圖：PANN」

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