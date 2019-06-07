張才人爆料南太鉉多次謊稱單身劈腿：「希望不要有更多受害者」

今日，歌手張才人在個人IG上公開了4組圖文，透露South Club南太鉉謊稱已經分手、與其他女性劈腿。
第一組圖是A女與南太鉉的KakaoTalk聊天截圖，A女說朋友在電影院看到南太鉉和張才人在一起，質問他：「謊稱分手玩弄別人不太好吧？ 她有什麼罪，我又有什麼罪？ 」南太鉉語言模糊地說：「那是其他朋友，我和張才人的關係比較模棱兩可。 」A女表示：「我想和你在一起的前提是至少你要沒有女友。 」
張才人留言說：「（當初）還在互相了解的階段就公開承認戀愛，讓我和公司的人都很難堪，如果要這樣生活，就不應該公開啊，為什麼非要公開戀情、非要聯絡呢？ 不過看到他平時做的事就明白了。 南太鉉還有南太鉉的粉絲，請不要再給發我惡性私信了。 之前其他女生都一言不發地帶過，但我不能坐視出現更多受害者。 我猜你不會清醒，但至少有點良心吧。 」
之後兩則PO文是關於兩人一起出演過的電視節目《工作室》，張才人tag了南太鉉的帳號，留言說：「就是這個人讓我跟《工作室》的人說有約在先。 因為他怕自己到處約人又拒絕的話有損形象，就決定說是我堅持的。 」後一則貼文則是張才人對工作人員道歉，也表示南太鉉與好人們越行越遠，讓她十分遺憾。
之後張才人刪除了所有貼文，只剩一名女生與她的聊天記錄。 該女生說：「前天他是和我在一起...... 如果我知道他有女友，絕對不會開始的。 他說很久以前就分手了，只是才人的公司不讓發分手新聞。 看來全部都是謊言。 」張才人更透露：「不是一兩次接到這樣的聯絡了。 請不要再給那些女生帶去本不必要的傷害了。 」
張才人和南太鉉是今年4月承認戀情的，當時兩人即將一起出演tvN綜藝《工作室》，現在該節目正在播出。
（圖源：KSD，張才人、南太鉉IG）
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