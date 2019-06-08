今年下半年即将退伍的男艺人！ 金秀贤&G-Dragon&太阳&大声&郑容和等 张才人霸气回应南太铉粉丝抗议私讯：「不要让男人控制你」 来说说《Produce》系列美貌C位们：原来他们都有个共同点！ IU为什么这么可爱？原来都遗传自父母啊～一不小心还被爸妈撒了狗粮♥

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