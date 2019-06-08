张才人霸气回应南太铉粉丝抗议私讯：「不要让男人控制你」

昨日上午，张才人在个人IG揭露南太铉谎称单身、多次劈腿的事情后，收到南太铉多名粉丝的抗议私讯，她也做出了回应！
事件回顾：张才人爆料南太铉多次谎称单身劈腿：「希望不要有更多受害者」
张才人现在已经删除IG上的所有PO文，只在IG Story上留下4张图片。 图中是南太铉粉丝发来的私讯，一名粉丝表示：「这是男女之间的事，两人私下解决不就好了吗，非要这样公开处刑，心里很痛快吗？ 」张才人回复说：「因为是公共问题才说出来的，我已经想到会给我造成的打击。 太铉的粉丝们请不要再发（私讯）了。 」
另一位粉丝则说：「太铉是很sweet的人，要跟这样的人交往，你应该保持最基本的礼仪吧？ 也是，你没名气也没有话题度，但也不能想尽方法踩著太铉往上爬啊...... 姐姐我在生活中要忍受的、要放弃的东西超多的，你也放弃一些欲望吧，你现在的欲望太多了。 可能你不知道，这几个月对太铉来说非常重要，跟你搅在一起已经很受损失了，如果你有一点良心，就不要参加发布会。 」
张才人还留言暗示，好几名女性都跟她说过类似的事：「除了这边，原来还惹过其他行业的工作者啊...... 我不知道的事情更多呢。 虽然可能是不好的回忆，但还是感谢告诉我。 」
此外，张才人更用英文写道：「不要让自己成为一名受害者，以博取并利用其他女人的同情。 所有关於你的传闻都是真的。 我也深知还有其他更多受害者。 感谢你让我得以说出其他女性受害者身在何处。 你让我明白，不要让男人控制你。 」
（图源：张才人FB、IG，南太铉IG）
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