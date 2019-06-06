對比太明顯！具荷拉出院赴日休養 渣男亮相庭審明顯發福

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具荷拉出院後前往日本休養。

據多位娛樂圈業界人士透露，前不久企圖自殺被送醫的具荷拉已經狀態穩定，出院後選擇前往日本休養。 經紀公司考慮到她的安全問題，她一出院就前往日本。 具荷拉並未簽約韓國經紀公司，僅在日本簽了合約。

具荷拉在2018年底時曾因為和前男友崔某的互毆事件鬧上社會新聞版面，之後又爆出男方要脅公開私密錄像，引起軒然大波。 雖然最後具荷拉被證明家暴純屬是男方一手操作，而她本人也被打得遍體鱗傷，但依舊沒能逃過部分輿論和網民的批評。 5月25日深夜，具荷拉突然無預警發文「你好/再見」，傳出選擇極端方式欲輕生的消息。 幸虧經紀人及時趕到緊急送醫，才沒釀成慘劇。 5月28日，清醒後的具荷拉立刻通過公司道歉，稱讓所有人擔心了。

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而另一邊，崔某卻幾乎不見悔改，前段時間出面道歉也只是為了宣傳自己的新店。 5月30日，崔某現身首爾中央地方法院，出席了第二次公審，被媒體拍到的照片中他身材明顯發福，被網民們吐槽「日子過得很不錯」。



網民們得知具荷拉已平安出院的消息後，紛紛留言為她加油：「希望你在日本好好靜養」、「快點忘掉那段痛苦吧」等。

據悉，該案將於7月25日進行下一次公審，屆時，如果沒有特殊情況，具荷拉將會出庭作證。

「圖：KSD、TD」

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