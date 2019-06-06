对比太明显！具荷拉出院赴日休养 渣男亮相庭审明显发福
明星 2019年6月6日 星期四11:00 Rui
具荷拉出院后前往日本休养。
据多位娱乐圈业界人士透露，前不久企图自杀被送医的具荷拉已经状态稳定，出院后选择前往日本休养。 经纪公司考虑到她的安全问题，她一出院就前往日本。 具荷拉并未签约韩国经纪公司，仅在日本签了合约。
具荷拉在2018年底时曾因为和前男友崔某的互殴事件闹上社会新闻版面，之后又爆出男方要胁公开私密录像，引起轩然大波。 虽然最后具荷拉被证明家暴纯属是男方一手操作，而她本人也被打得遍体鳞伤，但依旧没能逃过部分舆论和网民的批评。 5月25日深夜，具荷拉突然无预警发文「你好/再见」，传出选择极端方式欲轻生的消息。 幸亏经纪人及时赶到紧急送医，才没酿成惨剧。 5月28日，清醒后的具荷拉立刻通过公司道歉，称让所有人担心了。
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而另一边，崔某却几乎不见悔改，前段时间出面道歉也只是为了宣传自己的新店。 5月30日，崔某现身首尔中央地方法院，出席了第二次公审，被媒体拍到的照片中他身材明显发福，被网民们吐槽「日子过得很不错」。
网民们得知具荷拉已平安出院的消息后，纷纷留言为她加油：「希望你在日本好好静养」、「快点忘掉那段痛苦吧」等。
据悉，该案将於7月25日进行下一次公审，届时，如果没有特殊情况，具荷拉将会出庭作证。
「图：KSD、TD」
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