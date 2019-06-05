下一个退伍男神金秀贤 零绯闻成为广告主最爱

今年许多戏剧男神陆续退伍，从任时完、池昌旭、李敏镐到姜河那等等，接下来7月1日也就是学生们欢庆暑假的开端，另一男神金秀贤也即将重回观众们的怀抱。
演员金秀贤除了横跨大小萤幕之外，更是广告界的宠儿。现在距离他退伍日期已经不到一个月了，外传已有许多广告合约陆续找上他。他的广告价码依旧不低，即使经历当兵入伍的空白期也没有改变，广告界人士表示：“入伍前金秀贤的演出费用已经到达10亿韩元的水准了，退伍后也将比照办理，这金额在演艺圈来说应该是数一数二的高额了。”
金秀贤从电视剧《拥抱太阳的月亮》《来自星星的你》以及电影《神偷大劫案》等，让他登上了韩流明星的地位，当然也是广告界最爱，在2017年入伍前曾代言男性服饰、休闲登山服饰、美妆品、流通业、食品、金融、汽车等非常多品项，不仅代言的商品很多，长期邀请金秀贤成为专属代言人的品牌更是不少，休闲服饰与男性服饰都连续四年以上请他代言，可见得他的广告效果非常优。
“有些国内品牌销售有些停滞，不过邀请了金秀贤担任代言人后，增加了海外销售量，因此厂商相当信赖他，并且他从来没有负面传言或绯闻，感觉是形象非常健康的艺人，这点也是广告业主喜欢他的原因之一。”
即使金秀贤目前尚未确定下一部作品，加上近来男神陆续退伍，金秀贤依旧备受瞩目，目前不管是下一部作品剧本以及广告，都将争相邀约金秀贤。金秀贤在军中也是模范军人，更提前晋升为兵长，让大家期待7月1日以及他的下一步。
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