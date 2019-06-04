《新入史官具海玲》公開劇本閱讀現場！申世景、車銀優、朴基雄、李知勳、朴智賢等出席
韓劇 2019年6月4日 星期二14:11 JiaJia
《新入史官具海玲》預計於下月（7月）接檔《春夜》（主演：韓志旼、丁海寅）首播，近期公開劇本閱讀現場。
《新入史官具海玲》由《所羅門的偽證》金浩修編劇執筆，以動盪的19世紀初為背景，而受到性別歧視的女士們作為主人公，描述她們力圖改變「男女有別、貴賤之分」，也是桃源大君李林與手足無措的新人女士官具海玲的浪漫故事。除主角申世景、車銀優的唯美劇照外，劇組也於近期公開劇本閱讀現場。
申世景飾演「具海玲」，她的興趣是閱讀西洋書籍，崇拜的人物是伽利略，她是不結婚而不是嫁不出去，是19世紀漢陽的問題女子。
車銀優飾演桃源大君「李林」，他是被關在宮裡的孤獨母胎SOLO王子，宮外則是漢陽人氣最高的戀愛小說家。在過著雙重生活的日子裡，他與正直的士官、合法的跟蹤狂「具海玲」結緣，孕育出愛情。
朴基雄飾演「李鎮」。他是李林的哥哥，為保護百姓而選擇艱難道路的王世子，非常愛惜弟弟的人物。在劇中對宮廷啟用女士官起關鍵性作用。
李知勳飾演「閔宇源」，隸屬藝文館的正七品奉教。有著俊秀外貌，同時也是朝鮮建國以來勢力最高的左議政「閔益平」的小兒子。不依靠父親權利而是按照原則行動的人物。懷抱著過去的傷痛，在平靜生活中與史官具海玲相遇後發生變化。
而曾出演《恩珠的房間》、《我身後的陶斯》等影劇作品的朴智賢，也加盟《新入史官具海玲》。
（圖片來源：MBC《新入史官具海玲》）
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