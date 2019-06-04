《超人回來了》文熙俊一家要亮相～韓網民：想洗白？沒門！

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《超人回來了》送走了高志溶和昇材，迎來了文熙俊一家，卻沒想到引發了觀眾們的不滿。

曾表示「我不會結婚」卻結婚了、堅稱「並不是未婚懷孕」最後卻是事實，文熙俊頻繁「打臉」的發言讓越來越多的粉絲選擇離開。一直強調「請尊重保護我的私生活」，就連民眾對他與他的家人善意的關注都很抗拒的文熙俊，竟然要亮相觀察類育兒節目了，難免不讓觀眾們覺得他是習慣性打臉。

從結婚到妻子昭燏懷孕、生育，文熙俊的言論一直反復無常。在與昭燏結婚前的2016年，文熙俊為慶祝出道20週年舉辦了20多場個人演唱會，票價高達13萬（韓幣），而演唱會上文熙俊每次都說：「我不結婚，我只有你們。 」同年10月，昭燏以患有恐慌障礙為由缺席了新曲宣傳活動。11月，文熙俊就宣佈將在2017年2月與昭燏結婚，兩人已經戀愛了7個月。這一勁爆消息讓不少文熙俊的粉絲傷心不已，而文熙俊只表示：「我從來沒有把粉絲當做提款機看，很害怕作為歌手站在舞台上，請不要歪曲一直將粉絲放在第一位的文熙俊的20年歌手生涯」。



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愛豆界的元祖男神與現役愛豆戀愛7個月就結婚的消息自然讓不少人聯想到他們是否是未婚先孕，就連當時公開的新娘婚紗照都能看出一二，但文熙俊卻稱：「真的不是未婚先孕。」昭燏生下女兒的時間是兩人舉辦婚禮後的第3個月，他們2月結婚，5月就迎來了第一個寶寶。而昭燏之所以缺席團隊活動也是因為已經懷孕。



對於5月的生產，文熙俊一直保持沉默，但依舊出演了多檔綜藝節目，只是對老婆生孩子一事緘口不提。女兒出生後，文熙俊和昭燏發佈了一則官方聲明，稱「請大家祝福迎接新生命的文熙俊昭燏夫婦和小寶寶」。

作為公眾人物，自然會吸引民眾的關注。但文熙俊卻很厭煩眾人對昭燏的關注，H.O.T重組演唱會之前的2018年2月，文熙俊甚至說出了「現在不是為H.O.T宣傳的心情」這樣重磅的言論，「H.O.T要回歸，怎麼能連我老婆昭燏一起上了熱搜？」，向粉絲、 民眾和網友表達不滿。

婚前，昭燏是Crayon Pop最具人氣的成員， 雖然火爆程度不如當年的H.O.T，但作為現役愛豆，突然爆出結婚的消息還是讓不少人震驚，在加上是未婚先孕，這種大新聞自然會引爆熱議登上熱搜榜。而老公要回歸，妻子也自然會被關注，而令關聯詞登上熱搜，且這並不是黑粉所為，而是民眾們的自然舉動。然而，文熙俊卻因這件事情拒絕為時隔17年的H.O.T重組宣傳，再一次讓粉絲們失望。



一直說要保護自己私生活的文熙俊卻要在全天候觀察育兒綜藝中亮相了，正如張凡俊所說的「我是來宣傳新歌的」，節目中幾乎沒有一位藝人是因為孩子而出演《超人回來了》，因此民眾們紛紛推測文熙俊是希望借女兒洗白， 誰知剛剛才推出預告就引起了不少民眾的反感，直言「孩子，我不看你完全是因為不喜歡你爸媽」、「孩子很可愛，但父母真的是毫無好感」、「口口聲聲說不喜歡民眾關注他家庭的文熙俊竟然上了育兒節目，真可笑」等。



不知道文熙俊夫婦決定出演《超人回來了》時是否已經預見了觀眾們的這類反應？

「圖：《超人回來了》」

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