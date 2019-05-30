太暖！ N.Flying李承協深夜直播遇粉絲被醉漢跟蹤 假裝打電話機智護航
明星 2019年5月30日 星期四11:27 Sani
直播中的這一幕真的太驚險！ 還好李承協反應夠快，這麼溫暖又機智的愛豆一定要愛啊！
N.Flying成員李承協昨天淩晨三點半打開IG直播，和粉絲聊天時，有人留言說自己被一個喝醉的大叔跟蹤！ 李承協馬上鎮定地說：「請把音量開大，假裝在和我通話。 」然後換成像男朋友一樣的語氣大聲說：「嗯，你在哪？ 怎麼還不回來？ 現在都幾點啦？ 要不要我去前邊接你？ 那你到便利店這邊來吧。 在那邊等我哦。 」最後還小聲問了一句：「（醉漢）沒有再跟來吧？ 」
接下來李承協說：「我也有姐姐，姐姐有時也會發生這種情況，這時候就無條件打電話，打給誰都行，而且打開免持聽筒。 希望（這位粉絲）安全回家，而且儘量不要這麼晚還一個人在外面。 」
這位粉絲留言說：「我知道了，對不起，以後不喝酒了。 」李承協又說：「不是不讓喝酒的意思，如果喝酒最好和朋友一起或者坐計程車回家。 我們以前的家附近有很黑的小巷，如果姐姐打電話，我或者爸爸一定會出去接她。 」
最後還多次強調大家要小心，遇到這樣的愛豆也太幸運了吧~N.Flying一定要繼續走花路！
（圖源：FNC）
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