太暖！ N.Flying李承协深夜直播遇粉丝被醉汉跟踪 假装打电话机智护航
明星 2019年5月30日 星期四11:27 Sani
直播中的这一幕真的太惊险！ 还好李承协反应够快，这么温暖又机智的爱豆一定要爱啊！
N.Flying成员李承协昨天淩晨三点半打开IG直播，和粉丝聊天时，有人留言说自己被一个喝醉的大叔跟踪！ 李承协马上镇定地说：「请把音量开大，假装在和我通话。 」然后换成像男朋友一样的语气大声说：「嗯，你在哪？ 怎么还不回来？ 现在都几点啦？ 要不要我去前边接你？ 那你到便利店这边来吧。 在那边等我哦。 」最后还小声问了一句：「（醉汉）没有再跟来吧？ 」
接下来李承协说：「我也有姐姐，姐姐有时也会发生这种情况，这时候就无条件打电话，打给谁都行，而且打开免持听筒。 希望（这位粉丝）安全回家，而且尽量不要这么晚还一个人在外面。 」
这位粉丝留言说：「我知道了，对不起，以后不喝酒了。 」李承协又说：「不是不让喝酒的意思，如果喝酒最好和朋友一起或者坐计程车回家。 我们以前的家附近有很黑的小巷，如果姐姐打电话，我或者爸爸一定会出去接她。 」
最后还多次强调大家要小心，遇到这样的爱豆也太幸运了吧~N.Flying一定要继续走花路！
（图源：FNC）
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