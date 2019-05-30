KING IS BACK？Burning Sun換名再開業，連員工都一樣！

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即使你沒去過韓國江南的夜店，也能從近段時間的各大新聞中接觸到夜店「Burning Sun」的名字，這家夜店從最初的暴力事件牽扯出了震撼整個韓國的娛樂圈醜聞。

「Burning Sun門」之後，夜店全面停業，沒想到2個月之後卻又以新店名重新開張，再一次惹怒了廣大韓國民眾。



MBC時事節目《Straight》詳細報道了江南夜店內幕，揭露了江南各大夜店全面復活的消息。 在Burning Sun和ARENA關門的2個月之後，江南夜店並未就此銷聲匿跡，而是換了新店名重新開始。 某夜店VIP顧客透露：「很多高消費客人都很鬱悶，因為沒有地方去，現在只能去清潭洞，無事可做，實在太無聊了。 大家都在等著大型夜店的開業。 」



節目組集中報道了剛剛開業不久的夜店LABEL，接受節目組採訪前Burning Sun職員爆料：「以前Burning Sun的員工全在這裡，以為改了Burning Sun的構造，原來只是Burning Sun第二彈而已。 」更讓觀眾震驚的是，夜店竟然公開諷刺深挖「Burning Sun門」的SBS節目《想知道真相》，將節目的插曲當做夜店的背景音樂使用。



在2:47開始報導相關事宜：



「圖：《Straight》截圖」

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