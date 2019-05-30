[问候片]李升基念念不忘台湾粉丝 亲录影片宣布来台 Super Junior艺声6月solo回归 今日秘密拍摄MV EXO D.O.7月1日以现役身份入伍 紧跟大哥XIUMIN步伐 超有同感XD 李大辉自爆收发短讯最讨厌这些：一个ㅋ觉得被嘲笑；OO就想要绝交！ 韩剧 6月到，终於等到久违男神宋仲基了！ KING IS BACK？Burning Sun换名再开业，连员工都一样！ [有片]《柳熙烈的写生簿》Gummy也爱 BTS防弹少年团“无法传递的真心” Super Junior强仁酒驾沉寂3年复出：担任网剧主演惹争议！

即使你没去过韩国江南的夜店，也能从近段时间的各大新闻中接触到夜店「Burning Sun」的名字，这家夜店从最初的暴力事件牵扯出了震撼整个韩国的娱乐圈丑闻。

「Burning Sun门」之后，夜店全面停业，没想到2个月之后却又以新店名重新开张，再一次惹怒了广大韩国民众。



MBC时事节目《Straight》详细报道了江南夜店内幕，揭露了江南各大夜店全面复活的消息。 在Burning Sun和ARENA关门的2个月之后，江南夜店并未就此销声匿迹，而是换了新店名重新开始。 某夜店VIP顾客透露：「很多高消费客人都很郁闷，因为没有地方去，现在只能去清潭洞，无事可做，实在太无聊了。 大家都在等著大型夜店的开业。 」



节目组集中报道了刚刚开业不久的夜店LABEL，接受节目组采访前Burning Sun职员爆料：「以前Burning Sun的员工全在这里，以为改了Burning Sun的构造，原来只是Burning Sun第二弹而已。 」更让观众震惊的是，夜店竟然公开讽刺深挖「Burning Sun门」的SBS节目《想知道真相》，将节目的插曲当做夜店的背景音乐使用。



在2:47开始报导相关事宜：



「图：《Straight》截图」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻