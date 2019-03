《The Fact Music Awards》追加女、男團各四組 華麗陣容引發期待! JYJ 金在中在日寶刀未老 先行曲寫下亮眼成績! Apink 出道將滿 8 週年 今年當然也有特別 fan song! EXO Chen 發片在即 當天突襲街頭公開個人新歌! 【有片】這麼快「勝利門」就被拍成電影了?還有劉亞仁&李秉憲&姜棟元聯袂主演? Oh My Girl 出道近四年 終於要首度舉行官方粉絲見面會! 絕對無法只聽一遍⋯⋯李洪基 × 玟星的〈You, Clouds, Rain〉! 畫的是自己?!網漫《女神降臨》美女作家首度公開長相,網友驚為天人~ 明明是檔綜藝卻非要拍出恐怖片效果!《大逃出2》的僵屍也太逼真了吧~ 超市也買的到的!意想不到的起司蛋糕~ [韓國專訪]《錢力遊戲》柳俊烈:我希望成為觀眾們不太熟悉的演員 福利也太好啦~朴載範自創公司AOMG幫助音樂尋夢人:旗下歌手全部讚不絕口! 孔劉向粉絲展示新買的東西~沒想到卻被經理人「無情」拉走XD 《新興武官學校》團隊遇車禍 INFINITE 聖圭確認未受傷 MOMOLAND 牌洗腦歌再度奏效 〈I’m So Hot〉回歸後首冠迅速入袋! 【專訪】朴志訓繼續亞巡行程:沿途收藏MAY&正式揚帆SOLO活動! 超誇張!LM娛樂私自轉讓姜丹尼爾合約權利:收取數十倍授權費!

