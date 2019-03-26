確定了！朴志訓出演JTBC新劇《花黨：朝鮮婚談工作所》，9月開播！

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今日，朴志訓所屬社MAROO企劃正式宣佈：「朴志訓已確定出演今年9月開播的JTBC最新月火劇《花党：朝鮮婚談工作所》。 」

《花党》是一部古裝劇，朝鮮君王為了守護自己的初戀，與頂級媒人團「花党」合作，將出身卑賤的女人「狗屎」變成最高貴的女人，合謀對朝演上演一場大騙局。 該劇改編自作家金以朗 (音譯，김이랑) 的同名小說。

朴志訓飾演漢城第一美男、朝鮮最高時尚明星高英秀（音譯，고영수），也是仲媒界的知名人物。早有網友迫不及待為他模擬了出演古裝的造型，真的是絕代美男：



其實，童星出身的朴志訓在此前就參演過很多電視劇，包括著名的MBC歷史劇《朱蒙》、SBS《王和我》、《一枝梅》等等，積累了不少表演經驗，這次是他成人後出演的第一部戲，讓人相當期待！

朴志訓在結束Wanna One的活動後積極展開SOLO活動，正在進行首次亞巡見面會、拍攝寫真和廣告，首張SOLO專輯《O' CLOCK》也將在今晚與大家見面，現在又宣佈進入電視劇領域，真的非常多樣！ 志訓2019年也走花路吧！



（圖源：MAROO企劃）

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