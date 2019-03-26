确定了！朴志训出演JTBC新剧《花党：朝鲜婚谈工作所》，9月开播！

今日，朴志训所属社MAROO企划正式宣布：「朴志训已确定出演今年9月开播的JTBC最新月火剧《花党：朝鲜婚谈工作所》。 」
《花党》是一部古装剧，朝鲜君王为了守护自己的初恋，与顶级媒人团「花党」合作，将出身卑贱的女人「狗屎」变成最高贵的女人，合谋对朝演上演一场大骗局。 该剧改编自作家金以朗 (音译，김이랑) 的同名小说。
朴志训饰演汉城第一美男、朝鲜最高时尚明星高英秀（音译，고영수），也是仲媒界的知名人物。早有网友迫不及待为他模拟了出演古装的造型，真的是绝代美男：
其实，童星出身的朴志训在此前就参演过很多电视剧，包括著名的MBC历史剧《朱蒙》、SBS《王和我》、《一枝梅》等等，积累了不少表演经验，这次是他成人后出演的第一部戏，让人相当期待！
朴志训在结束Wanna One的活动后积极展开SOLO活动，正在进行首次亚巡见面会、拍摄写真和广告，首张SOLO专辑《O' CLOCK》也将在今晚与大家见面，现在又宣布进入电视剧领域，真的非常多样！ 志训2019年也走花路吧！
（图源：MAROO企划）
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