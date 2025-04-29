《弱美男英雄Class 2》韓媒分析，給出失望&負面的評價：換到Netflix平台後變得奇怪了～

《弱美男英雄Class 1》第一季的優點消失了....雖然與Netflix攜手，擴大了規模，但與華麗的包裝相比，內容卻顯得空洞。正因為期待很高，失望也特別大的《弱美男英雄Class 2》。

Netflix 原創影集《弱美男英雄Class 2》於4月25日公開，講述了為了守護朋友而與暴力對抗、卻最終無法守護住的創傷，轉學至銀章高中的連始垠（朴志訓 飾），為了不再失去朋友，挺身對抗更大型暴力的故事。



本作改編自Naver網路漫畫《弱美男英雄》，2022年以Wavve原創影集形式推出第一季。第一季因展現了連始垠（延時恩：第一季譯名）慘烈的成長痛、角色之間深刻的關係性，以及獨特的動作場面，被譽為開創了學園動作劇新局面。



而第二季則移師Netflix，規模大幅擴張。不同於第一季聚焦於連始垠與安秀浩（崔顯旭 飾）、吳範錫（洪慶 飾）等角色之間的關係與情感，第二季尤其著重於動作場面的呈現，並拓展了世界觀。

然而，為了擴大動作規模而加入銀章高中周邊各校混混聯盟的設定，卻破壞了《弱美男英雄》系列本身的優點，令人感到非常可惜。首先，過於集中於混混聯盟的素材，使得角色間的關係變得無趣，情感線的分量也變得輕飄飄。

更重要的是，作為故事主軸的朴厚民（厲雲 飾）與那白真（裴奈拏 飾）兩人的敘事，雖然篇幅不少，卻缺乏吸引力。兩位兒時玩伴為何反目、那白真為何對朴厚民產生近乎病態的執著，這些情節的合理性與情感連結顯得相當薄弱。此外，兩人情感線的銜接也不流暢，導致結尾彩蛋影片帶來的餘韻大打折扣。



而混混聯盟經營手機、摩托車等的盜竊與買賣業務，宛如黑幫經營公司的設定，考量到大多數角色仍是高中生，顯得相當牽強與誇張。當然，也可能是反映了某些現實，但穿著制服、故作老練地打架與犯罪的角色們，看起來更像大人而非高中生。加上飾演這些角色的演員們年齡感明顯超齡，也加重了違和感。

故事的沉浸度下降，也影響了台詞的感染力與餘韻。角色們時常拋出宛如中二病般幼稚的台詞，令人不禁尷尬；而角色間關係描寫的深度不足，也讓台詞的震撼力大幅降低。



即便忍受了上述缺點，擴展規模後的動作戲仍有一定看點。每一集中於不同場景展開的打鬥戲提升了打擊感與速度感，但在後半段混混聯盟與連始垠一行人大規模群架時，雖然音效製造出激烈的打鬥聲，實際上許多場面明顯只是做做樣子，讓人感到遺憾。

當然，也不是完全沒有亮點。本季依然有發掘新面孔的樂趣。曾是混混們跑腿的小弟，因連始垠而鼓起勇氣的徐俊泰（崔民英 飾），以及朴厚民的摯友高賢度（李敏宰 飾），以出色的角色消化力與穩定的演技吸引了觀眾的目光。



總的來說，《弱美男英雄Class 2》過於專注在擴大動作規模，卻遺失了第一季的美德。雖然藉由Netflix合作讓畫面變得更為精緻，但內容卻變得更加空洞，這一點看來是相當可惜。

（原報導：TVDaily 記者 崔荷娜）

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