朴志訓變身「超能力炊事兵」拯救暗黑食堂！搭檔尹敬淏&韓東希&李洪耐出演漫改喜劇《炊事兵成為傳說》

韓國TVING今日宣佈，演員朴志訓、尹敬淏（尹敬浩）、韓東希、李洪耐等將共同出演全新喜劇影集《炊事兵成為傳說》。

《炊事兵成為傳說》改編自同名網路漫畫，是一部以喜劇形式描繪主角放下步槍拿起菜刀、脫下子彈帶繫上圍裙，以炊事兵的身份成為傳說的故事。



朴志訓飾演主角「姜成宰」，他擁有神秘能力，能像遊戲畫面般看到食物狀態與正確食譜，作為炊事兵一步步精進廚藝。 姜成宰是剛被分發至「降臨哨所」的二等兵，從最優秀訓練兵淪為關注士兵後，在神秘聲音的引導下接受了成為炊事兵的轉職任務。



尹敬淏飾演「朴宰英」，是姜成宰所屬的第4中隊上士、行政補給官，講一口濃厚的方言，因接連不斷的事件與事故而被稱為「行走的定時炸彈」。 連年晉升失敗、未能脫離「資深上士」身份，又因問題新兵的加入而倍感頭痛。 尹敬淏將以真實細膩的演技展現這位處於風波中的軍人生活。



韓東希飾演擁有溫暖領導魅力的「趙叡琳」中尉，是降臨哨所的所長。 她個性直率、說話直白，是在陸軍士官學校的正統精英群中脫穎而出的女子大學ROTC背景「醜小鴨」。 因某種原因被派駐至降臨哨所，原本過著平靜生活，卻因新兵的出現展開一連串五花八門的日常。



李洪耐飾演炊事兵前輩「尹東賢」兵長，號稱「歷代最不懂味道之人」，被視為導致哨所食堂進入暗黑期的元兇。 在退伍倒數100天、本想低調度日之際，卻遇上古怪的後輩加入，使得他剩餘的軍旅生活充滿變數。



《炊事兵成為傳說》劇本由實際曾任炊事兵的作家崔龍執筆、融合他的親身經歷，由《優越的一天》等作品的導演趙南亨執導，將帶來既幽默又感人的觀劇體驗。

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