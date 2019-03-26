姜丹尼爾斬獲網路投票三冠王！ BEST IDOL&男子個人PICK&圈粉點全部第一
明星 2019年3月26日 星期二10:00 Sani
非活動期還能繼續保持這麼高的支援率，姜丹尼爾的人氣真的讓人驚歎啊！
3月25日，韓國「感歎研究所」公開了3月第三周、總第69次「BEST IDOL」綜合投票結果，Wanna One出身的姜丹尼爾以6萬4864票再次登上榜首，而且這已經是他連續58周蟬聯第一啦！ 第2至6依次是防彈少年團成員Jimin、V、柾國、Jin，以及展開solo活動的河成雲：
此外，在另一個投票網站idolpick的3月第3周「男子個人IDOL PICK」榜單中，姜丹尼爾也以壓倒性優勢的高票633萬餘票保持第一，和排在第二的NCT隊長泰容相差一倍多！ 第3至5依次是NCT的Mark、防彈Jimin和金在奐：
而在idolpick進行的另一項投票「圈粉的點多到數不過來的愛豆」裡，姜丹尼爾仍然以絕對優勢第一、獲得了近560萬票，比第二名多出近317萬！ 第2至5依次是泰容、GOT7成員JB、河成雲和金在奐：
其實姜丹尼爾從今年1月底的「解散」演唱會之後就沒有正式的solo活動，從上個月開始和和所屬社陷入了合約糾紛、回歸日程變得不透明，即便如此人氣仍然沒有消退，真的希望他早日解決糾紛、 快快回到屬於他的舞台啊！
（圖源：感歎研究所、idolpick網站，Wanna One FB）
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