姜丹尼尔斩获网路投票三冠王！ BEST IDOL&男子个人PICK&圈粉点全部第一
明星 2019年3月26日 星期二10:00 Sani
非活动期还能继续保持这么高的支援率，姜丹尼尔的人气真的让人惊叹啊！
3月25日，韩国「感叹研究所」公开了3月第三周、总第69次「BEST IDOL」综合投票结果，Wanna One出身的姜丹尼尔以6万4864票再次登上榜首，而且这已经是他连续58周蝉联第一啦！ 第2至6依次是防弹少年团成员Jimin、V、柾国、Jin，以及展开solo活动的河成云：
此外，在另一个投票网站idolpick的3月第3周「男子个人IDOL PICK」榜单中，姜丹尼尔也以压倒性优势的高票633万余票保持第一，和排在第二的NCT队长泰容相差一倍多！ 第3至5依次是NCT的Mark、防弹Jimin和金在奂：
而在idolpick进行的另一项投票「圈粉的点多到数不过来的爱豆」里，姜丹尼尔仍然以绝对优势第一、获得了近560万票，比第二名多出近317万！ 第2至5依次是泰容、GOT7成员JB、河成云和金在奂：
其实姜丹尼尔从今年1月底的「解散」演唱会之后就没有正式的solo活动，从上个月开始和和所属社陷入了合约纠纷、回归日程变得不透明，即便如此人气仍然没有消退，真的希望他早日解决纠纷、 快快回到属於他的舞台啊！
（图源：感叹研究所、idolpick网站，Wanna One FB）
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