全烋星與前東家 TS Entertainment 纏訟逾一年 4 月再度開庭辯論！
明星 2019年3月21日 星期四14:13 施乃琪
儘管全烋星日前都已透過粉絲見面會展開活動，前東家 TS Entertainment 依然不放棄在合約糾紛中上訴⋯⋯
根據法律界人士透露，首爾高等法院第 7 民事部敲定於 4 月 12 日就全烋星、TS Entertainment 間的官司進行首次辯論。
去年 11 月 14 日時，首爾西部地方民事合議 12 部判定全烋星在對 TS Entertainment 提出的「確認專屬合約效力不存在」訴訟一審中獲勝，且 TS 應賠償一億三千萬韓元，並負擔大部分的訴訟費用。
然而對判決結果不服的 TS 於 23 日便提起上訴，並表示不滿「法庭僅因本公司提出的清算（支付薪資）資料不足，便判定合約效力不存在，卻未接受裁判過程中的充分說明」，讓全烋星與粉絲們短短一週的喜悅瞬間消失。
這場從 2017 年 9 月纏訟至今的官司，即將在 4 月迎來下一個關鍵，希望能盡快落幕好讓全烋星順利地繼續活動啊！
（照片來源：湯米商會）
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