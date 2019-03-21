全烋星与前东家 TS Entertainment 缠讼逾一年 4 月再度开庭辩论！
明星 2019年3月21日 星期四14:13 施乃琪
尽管全烋星日前都已透过粉丝见面会展开活动，前东家 TS Entertainment 依然不放弃在合约纠纷中上诉⋯⋯
根据法律界人士透露，首尔高等法院第 7 民事部敲定於 4 月 12 日就全烋星、TS Entertainment 间的官司进行首次辩论。
去年 11 月 14 日时，首尔西部地方民事合议 12 部判定全烋星在对 TS Entertainment 提出的「确认专属合约效力不存在」诉讼一审中获胜，且 TS 应赔偿一亿三千万韩元，并负担大部分的诉讼费用。
然而对判决结果不服的 TS 於 23 日便提起上诉，并表示不满「法庭仅因本公司提出的清算（支付薪资）资料不足，便判定合约效力不存在，却未接受裁判过程中的充分说明」，让全烋星与粉丝们短短一周的喜悦瞬间消失。
这场从 2017 年 9 月缠讼至今的官司，即将在 4 月迎来下一个关键，希望能尽快落幕好让全烋星顺利地继续活动啊！
（照片来源：汤米商会）
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