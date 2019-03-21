IU李知恩演繹四人四色 《女孩，四繹》4/5躍上國際市場

詞曲全包辦的全才歌手 IU (李知恩)早被韓國媒體冠上「國民女孩」稱號，每次她出片就會直衝佔領排行榜，更在螢幕上展現內斂嫻熟的精湛演技，這次她將以電影處女作《女孩，四繹》（Peronsa）站上大銀幕，並攜手四位名導揮軍登上全球娛樂平台。
國際影音平台Netflix 宣布將於4月5日全球首映這部由 IU首次主演的電影之作《女孩，四繹》，IU在新片中與四位韓國知名導演，分別為李京美、林弼成、全高雲、金宗寬合作四個故事，再加上國際知名女星《李屍朝鮮》的裴斗娜、《機智牢房生活》的實力派男演員朴海秀等人助陣，更展現 IU強大搶眼的演技，相信一次呈現IU四種不同面貌的《女孩，四繹》將讓粉絲們大開眼界。
《女孩，四繹》集結了四段不同的故事，第一段是由李京美導演以及IU、裴斗娜、金太勳主演的「Love Set」，講述一個女孩與父親新歡以網球對決來爭奪自己的最愛。第二段則由林弼成導演，IU和朴海秀主演的「Collector」，故事從一對戀人卻對彼此的感情似乎無法掌握開始，隱藏無法言喻的詭譎氛圍。
第三段「Kiss Burn」由全高雲導演，找來新星沈達琪與IU對戲，雖說是新人演員，兩人的合作卻相當具有爆發力。第四段「走在夜裡」是金宗寬導演的作品，由IU與鄭俊元兩人主演，一對男女在韓國古城街道漫步，娓娓訴說著兩人過往回憶…
一向相當愛惜羽毛的IU所接演的韓劇都具頗獲好評，這次能與四名導演一起合作，令IU非常開心可以接下這齣充滿自我挑戰的電影，一次挑戰四個角色的她也相當興奮能與多位知名演員一起合作！而粉絲們更可以大飽眼福一次看到多重面貌的 IU。
照片：《女孩，四繹》劇照
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究