IU李知恩演绎四人四色 《女孩，四绎》4/5跃上国际市场

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词曲全包办的全才歌手 IU (李知恩)早被韩国媒体冠上「国民女孩」称号，每次她出片就会直冲占领排行榜，更在萤幕上展现内敛娴熟的精湛演技，这次她将以电影处女作《女孩，四绎》（Peronsa）站上大银幕，并携手四位名导挥军登上全球娱乐平台。

国际影音平台Netflix 宣布将於4月5日全球首映这部由 IU首次主演的电影之作《女孩，四绎》，IU在新片中与四位韩国知名导演，分别为李京美、林弼成、全高云、金宗宽合作四个故事，再加上国际知名女星《李尸朝鲜》的裴斗娜、《机智牢房生活》的实力派男演员朴海秀等人助阵，更展现 IU强大抢眼的演技，相信一次呈现IU四种不同面貌的《女孩，四绎》将让粉丝们大开眼界。



《女孩，四绎》集结了四段不同的故事，第一段是由李京美导演以及IU、裴斗娜、金太勋主演的「Love Set」，讲述一个女孩与父亲新欢以网球对决来争夺自己的最爱。第二段则由林弼成导演，IU和朴海秀主演的「Collector」，故事从一对恋人却对彼此的感情似乎无法掌握开始，隐藏无法言喻的诡谲氛围。





第三段「Kiss Burn」由全高云导演，找来新星沈达琪与IU对戏，虽说是新人演员，两人的合作却相当具有爆发力。第四段「走在夜里」是金宗宽导演的作品，由IU与郑俊元两人主演，一对男女在韩国古城街道漫步，娓娓诉说著两人过往回忆…





一向相当爱惜羽毛的IU所接演的韩剧都具颇获好评，这次能与四名导演一起合作，令IU非常开心可以接下这出充满自我挑战的电影，一次挑战四个角色的她也相当兴奋能与多位知名演员一起合作！而粉丝们更可以大饱眼福一次看到多重面貌的 IU。

照片：《女孩，四绎》剧照

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