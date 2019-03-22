韓國計程車 X Kakao推出「韓國版Uber」Waygo，更為女性專設Waygo Lady！

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服務真的超人性化，韓國計程車行業也終於與時俱進了~

20日，韓國計程車行業與Kakao公司共同打造的線上打車Waygo服務開始在首爾試運營。

韓國計程車行業去年曾集體罷工抵制Kakao公司推出的線上打車拼車服務Kakao T Car pool。 當時Kakao迫於壓力，而決定推遲該服務的上線時間。如今雙方都做出妥協，誕生了產物Waygo，服務性質類似Uber。 但普通人不能擔當司機，僅限計程車行業的司機。 與原本的計程車行業不同，司機不用上交給公司的社納金。



基於Kakao的Waygo，分為Waygo Blue和女性專用的Waygo Lady兩種。 Waygo Blue無法拒載乘車，根據叫車乘客的位置自動分配距離最近的計程車，載客前司機無從得知乘客目的地，在運行方式上是杜絕司機拒載乘客的韓國首個計程車服務。



Waygo Lady則是僅限女性司機和女性乘客的計程車，但男小學生和學齡前的男孩也能同乘，設有嬰幼兒專座，非常人性化。



除了車費，需要多交3000韓元的服務費，並且採用不同時間段，服務費有所不同的彈性費用制度。



圖：KBS

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