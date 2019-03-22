韩国计程车 X Kakao推出「韩国版Uber」Waygo，更为女性专设Waygo Lady！

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服务真的超人性化，韩国计程车行业也终於与时俱进了~

20日，韩国计程车行业与Kakao公司共同打造的线上打车Waygo服务开始在首尔试运营。

韩国计程车行业去年曾集体罢工抵制Kakao公司推出的线上打车拼车服务Kakao T Car pool。 当时Kakao迫於压力，而决定推迟该服务的上线时间。如今双方都做出妥协，诞生了产物Waygo，服务性质类似Uber。 但普通人不能担当司机，仅限计程车行业的司机。 与原本的计程车行业不同，司机不用上交给公司的社纳金。



基於Kakao的Waygo，分为Waygo Blue和女性专用的Waygo Lady两种。 Waygo Blue无法拒载乘车，根据叫车乘客的位置自动分配距离最近的计程车，载客前司机无从得知乘客目的地，在运行方式上是杜绝司机拒载乘客的韩国首个计程车服务。



Waygo Lady则是仅限女性司机和女性乘客的计程车，但男小学生和学龄前的男孩也能同乘，设有婴幼儿专座，非常人性化。



除了车费，需要多交3000韩元的服务费，并且采用不同时间段，服务费有所不同的弹性费用制度。



图：KBS

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