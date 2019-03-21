國稅廳空降100餘人突襲YG大廈：著手調查楊賢碩！

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由Burning Sun夜店事件揪出一系列娛樂圈醜聞，此時韓國國稅部門宣佈著手調查YG娛樂老闆楊賢碩。

位於首爾麻浦區西橋洞的夜店Love Signal一直被以為是勝利所有，但真正的主人其實是楊賢碩，而該夜店作為娛樂酒店類卻被註冊為普通餐飲類，有逃稅嫌疑。

3月20日，據業界透露，國稅廳下發指令，首爾地方國稅廳調查4局的100多名工作人員「空降」YG娛樂總公司，在毫無預警的情況下突襲檢查，並收走了稅務調查所需的各類財務會計報表資料等。本次的稅務調查並非是定期稅務檢查，而是（深層）特別稅務調查。勝利經營的弘大夜店實際主人是楊賢碩的消息曝光後，就不斷傳出他涉嫌逃稅的質疑聲，因此國稅廳決定展開全方位的審計。



審計結束後，國稅廳可能會追繳巨額稅金，屆時還將根據具體情況，不排除向檢方告發的可能性。 國稅廳還表示若確實存在故意逃稅或聚斂秘密資金的情況，必將向檢方告發嚴懲不貸。還有業界人士透露，本次對楊賢碩的調查與3月18日韓國總統文在寅下達嚴查張紫妍案、「夜店門」等涉警檢腐敗事件的指示有關。

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有關人員透露，關於Burning Sun、Arena事件以及楊賢碩的各種逃稅嫌疑，國稅廳很有可能已經掌握了一定的證據。 若是首爾國稅廳4局主導本次審計，對楊賢碩來說會是個不小的壓力，最後的調查處分也不會輕。

根絕去年12月富豪榜顯示，楊賢碩持有的股票價值為1461億7000萬（韓幣），同時還擁有包括YG娛樂大廈以及西橋洞、合井洞一代價值500億（韓幣）以上的不動產。

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