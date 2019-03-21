国税厅空降100余人突袭YG大厦：著手调查杨贤硕！

由Burning Sun夜店事件揪出一系列娱乐圈丑闻，此时韩国国税部门宣布著手调查YG娱乐老板杨贤硕。
位於首尔麻浦区西桥洞的夜店Love Signal一直被以为是胜利所有，但真正的主人其实是杨贤硕，而该夜店作为娱乐酒店类却被注册为普通餐饮类，有逃税嫌疑。
3月20日，据业界透露，国税厅下发指令，首尔地方国税厅调查4局的100多名工作人员「空降」YG娱乐总公司，在毫无预警的情况下突袭检查，并收走了税务调查所需的各类财务会计报表资料等。本次的税务调查并非是定期税务检查，而是（深层）特别税务调查。胜利经营的弘大夜店实际主人是杨贤硕的消息曝光后，就不断传出他涉嫌逃税的质疑声，因此国税厅决定展开全方位的审计。
审计结束后，国税厅可能会追缴巨额税金，届时还将根据具体情况，不排除向检方告发的可能性。 国税厅还表示若确实存在故意逃税或聚敛秘密资金的情况，必将向检方告发严惩不贷。还有业界人士透露，本次对杨贤硕的调查与3月18日韩国总统文在寅下达严查张紫妍案、「夜店门」等涉警检腐败事件的指示有关。
有关人员透露，关於Burning Sun、Arena事件以及杨贤硕的各种逃税嫌疑，国税厅很有可能已经掌握了一定的证据。 若是首尔国税厅4局主导本次审计，对杨贤硕来说会是个不小的压力，最后的调查处分也不会轻。
根绝去年12月富豪榜显示，杨贤硕持有的股票价值为1461亿7000万（韩币），同时还拥有包括YG娱乐大厦以及西桥洞、合井洞一代价值500亿（韩币）以上的不动产。
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