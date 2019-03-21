【張紫妍事件】唯一證人尹智吾被逼公開加害者名單，生命安全令人擔憂！

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因為給張紫妍事件作證而被人「盯上」，前前後後花了1千多萬韓幣只求自保，卻在新聞直播中被主持人不斷追問加害者名單，真的讓人捏一把汗！

18日MBC新聞直播節目《NewsDesk》請來了張紫妍事件的唯一證人——演員尹智吾，主播王宗明（音）多次詢問尹智吾掌握的加害者姓名，引起觀眾指責。

王：「據悉您對真相調查團說，張紫妍寫的檔裡有三個姓方的人，還有一個名字很獨特的政客，是真的嗎？ 」尹：「是的。 」王：「有沒有公開的想法？ 」

尹智吾：「為此案作證後，10年來不斷受到跟蹤、數次搬家、被逼移居海外，回國前還遭遇過2次車禍。 現在不說是為以後的長期戰鬥做準備。 如果我被起訴毀壞他人名譽，就會從證人變成嫌疑人，還要進行賠償，我一分錢都不想給他們。 」



但王宗明仍然堅持提問：「有沒有想過，在直播中公開姓名有助於加快真相大白？ 」

尹智吾反問：「如果我說出來，您能為我負責嗎？ 在這裡只不過幾分鐘，之後和我還要繼續生活。 這是應當通過員警和檢察廳公佈的事情，我作為普通市民和證人，理應保持緘默。 」



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節目播出後，王宗明的名字登上韓網熱搜，很多人表示氣憤，指責他為了挖獨家根本不管不顧：「沒有考慮過尹智吾的生命安全問題嗎？ 」

事實上，尹智吾曾在李尚浩（音）記者的採訪中透露，為了保護自己的人身安全，已經在警衛方面自費花了1千多萬韓元，目前住在女性家族部提供的臨時住所，由員警廳保護，並佩戴了位置追蹤手環。 為了把這場「戰爭」進行到底，尹智吾在18日公開了「後援賬戶」，表示：「只靠國家提供的保護仍難確保遠離威脅，計畫使用後援金支撐安保等開銷。 感謝大家支援和保護弱小的我，我會加倍珍惜，並在即將印刷的書中記載每一位曾經幫助我的人。 」但後來和律師討論認為不妥，已經關閉賬戶，計劃將已募得的善款轉移到合法的眾籌賬戶。



節目播出次日，尹智吾在IG上透露：「接到了王宗明的簡訊、通了電話，他親自對我道歉。 」並認為對方並非出於私心：「作為新聞主播，當然要對國民關心的問題進行提問。 10年來我每天都會被這樣的問題詢問數十次，精神方面的痛苦已經很低了。 」

不僅原諒王宗明，尹智吾還檢討自己：「對從業多年的主播造成了職業方面的負面影響，我也感到很抱歉。 」很多網友說，慢慢了解到尹智吾是真正善良正直的人，不僅為他人拼上性命，還勇於原諒令自己陷入困境的人，真的十分了不起。



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（圖源：尹智吾IG，《NewsDesk》節目截圖）

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