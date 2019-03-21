【张紫妍事件】唯一证人尹智吾被逼公开加害者名单，生命安全令人担忧！

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因为给张紫妍事件作证而被人「盯上」，前前后后花了1千多万韩币只求自保，却在新闻直播中被主持人不断追问加害者名单，真的让人捏一把汗！

18日MBC新闻直播节目《NewsDesk》请来了张紫妍事件的唯一证人——演员尹智吾，主播王宗明（音）多次询问尹智吾掌握的加害者姓名，引起观众指责。

王：「据悉您对真相调查团说，张紫妍写的档里有三个姓方的人，还有一个名字很独特的政客，是真的吗？ 」尹：「是的。 」王：「有没有公开的想法？ 」

尹智吾：「为此案作证后，10年来不断受到跟踪、数次搬家、被逼移居海外，回国前还遭遇过2次车祸。 现在不说是为以后的长期战斗做准备。 如果我被起诉毁坏他人名誉，就会从证人变成嫌疑人，还要进行赔偿，我一分钱都不想给他们。 」



但王宗明仍然坚持提问：「有没有想过，在直播中公开姓名有助於加快真相大白？ 」

尹智吾反问：「如果我说出来，您能为我负责吗？ 在这里只不过几分钟，之后和我还要继续生活。 这是应当通过员警和检察厅公布的事情，我作为普通市民和证人，理应保持缄默。 」



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节目播出后，王宗明的名字登上韩网热搜，很多人表示气愤，指责他为了挖独家根本不管不顾：「没有考虑过尹智吾的生命安全问题吗？ 」

事实上，尹智吾曾在李尚浩（音）记者的采访中透露，为了保护自己的人身安全，已经在警卫方面自费花了1千多万韩元，目前住在女性家族部提供的临时住所，由员警厅保护，并佩戴了位置追踪手环。 为了把这场「战争」进行到底，尹智吾在18日公开了「后援账户」，表示：「只靠国家提供的保护仍难确保远离威胁，计画使用后援金支撑安保等开销。 感谢大家支援和保护弱小的我，我会加倍珍惜，并在即将印刷的书中记载每一位曾经帮助我的人。 」但后来和律师讨论认为不妥，已经关闭账户，计划将已募得的善款转移到合法的众筹账户。



节目播出次日，尹智吾在IG上透露：「接到了王宗明的简讯、通了电话，他亲自对我道歉。 」并认为对方并非出於私心：「作为新闻主播，当然要对国民关心的问题进行提问。 10年来我每天都会被这样的问题询问数十次，精神方面的痛苦已经很低了。 」

不仅原谅王宗明，尹智吾还检讨自己：「对从业多年的主播造成了职业方面的负面影响，我也感到很抱歉。 」很多网友说，慢慢了解到尹智吾是真正善良正直的人，不仅为他人拼上性命，还勇於原谅令自己陷入困境的人，真的十分了不起。



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（图源：尹智吾IG，《NewsDesk》节目截图）

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