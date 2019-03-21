韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況- 耀眼感人刷新落幕，無線皆黯淡

這週（3/18、3/19）無線各劇收視皆黯淡，唯獨有線《耀眼》收視再刷新高，感人落幕。
無線月火全線收視數字都往下掉，掉最多的是上週冠軍的《鄰家律師趙德浩2：罪與罰》，也就讓SBS《獬豸》再次奪回首席位置。但《獬豸》數字並不太漂亮，分別是 5.5%~7.0%、5.7%~6.7% 。
落到第二名的KBS2《鄰家律師趙德浩2：罪與罰》5.0%~6.0%、5.1%~6.0% 。2天下來收視數字保持穩定範圍。下週終於要大結局了。
最後面的 MBC《ITEM》也較上週滑落，但2天的收視數字很穩定，分別是 2.9%~3.5%、2.8%~3.5%。
有線收視第一的 JTBC《耀眼》最後2集都是上升的數字，以 8.546%、9.731% 刷新自身最高記錄，畫下感人的句點。不要活在過去的痛苦，也不要因未知的未來而不安，要勇敢而耀眼的活在當下。
tvN的《會讀心術的那小子》這週也是先掉後升，分別是 1.932%、2.108% 。看起來這會是基本收視範圍，但後面有得是機會飆高。 20190320
以下有雷：
#世弟丁一宇的得民心，應該還是會在王心裏留下陰影的。大君丁文晟再次設陷，達文知道真的不出手相救嗎？
#趙德浩律師是不是很拖戲？朴信陽一直鬥不過高賢廷？
#看到金剛于在玩火車模型，是不是要連接開場的火車失速衝進月台，被手戴超能手鍊的朱智勛擋下的劇情？
#當是得阿茲海默症的金惠子是做了一場夢後，所有的奇幻情節都合理了。金惠子耀眼的一生是為兩個男人而活的。大結局太催淚了。
#讀心術小子裏飾演檢察官的男演經常是反派，不知為何總覺他後面也會反轉是反派？
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