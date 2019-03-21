韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况- 耀眼感人刷新落幕，无线皆黯淡

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这周（3/18、3/19）无线各剧收视皆黯淡，唯独有线《耀眼》收视再刷新高，感人落幕。

无线月火全线收视数字都往下掉，掉最多的是上周冠军的《邻家律师赵德浩2：罪与罚》，也就让SBS《獬豸》再次夺回首席位置。但《獬豸》数字并不太漂亮，分别是 5.5%~7.0%、5.7%~6.7% 。



落到第二名的KBS2《邻家律师赵德浩2：罪与罚》5.0%~6.0%、5.1%~6.0% 。2天下来收视数字保持稳定范围。下周终於要大结局了。



最后面的 MBC《ITEM》也较上周滑落，但2天的收视数字很稳定，分别是 2.9%~3.5%、2.8%~3.5%。



有线收视第一的 JTBC《耀眼》最后2集都是上升的数字，以 8.546%、9.731% 刷新自身最高记录，画下感人的句点。不要活在过去的痛苦，也不要因未知的未来而不安，要勇敢而耀眼的活在当下。



tvN的《会读心术的那小子》这周也是先掉后升，分别是 1.932%、2.108% 。看起来这会是基本收视范围，但后面有得是机会飙高。 20190320



以下有雷：

#世弟丁一宇的得民心，应该还是会在王心里留下阴影的。大君丁文晟再次设陷，达文知道真的不出手相救吗？

#赵德浩律师是不是很拖戏？朴信阳一直斗不过高贤廷？

#看到金刚于在玩火车模型，是不是要连接开场的火车失速冲进月台，被手戴超能手炼的朱智勋挡下的剧情？

#当是得阿兹海默症的金惠子是做了一场梦后，所有的奇幻情节都合理了。金惠子耀眼的一生是为两个男人而活的。大结局太催泪了。

#读心术小子里饰演检察官的男演经常是反派，不知为何总觉他后面也会反转是反派？

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