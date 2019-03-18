张紫妍事件本月底到期！青瓦台63万人请愿重新调查

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10年前的命案至今没有查出真相，韩网友在郑俊英相关新闻下大声呼吁：不要忘了张紫妍案件！

2009年演员张紫妍因不堪多次陪酒陪睡自杀，案件调查时限将在本月底到期，韩国大检察厅的真相调查团再次申请延长，但「检察过去事委员会」认为已经延长过3次，因而做出拒绝。同时，张紫妍和公司代表的通话内容记录、曾随身携带的记事本影本等证据，也已全部消失。

张紫妍曾写道，自己给31个人陪睡超过100次：「我连陪酒女都不如...... 公司在既不是酒馆也不是酒店的地方，在（公司3层）接待室、浴室、密室一样的地方、床上，任意出卖我的身体。 被关在房间，被手和宝特瓶无数次打我的头，遭受无数的威胁、辱駡和殴打。 」甚至在母亲忌日也被送去陪酒。



此外，张紫妍所属公司代表金成勋（音）多次被怀疑要求艺人陪酒陪睡，并起诉想要离开的艺人，除张紫妍外还有三位曾在他公司的女艺人——崔真实、郑多彬、U; Nee，也先后以自杀收场。

近日，张紫妍同公司僚演员尹智吾（音）勇敢出面作证，透露加害者中有1名政客，3人和《朝鲜日报》有关。 尹智吾曾目睹张紫妍遭《朝鲜日报》记者赵某性骚扰，当年接受13次调查却未被员警采信，之后才知检察官是赵某妻子。 而尹智吾却每次结束调查后回家都被跟踪，因此搬家10余次、被演艺圈封杀，最终只得移居加拿大。



近日随著郑俊英&胜利聊天室事件发酵，车太铉也被卷入其中，越来越多网友认为有人试图转移公众注意力，在留言区质问：「为什么张紫妍的报道很快就被排到后面去？ 」

3月12日，韩国网友在青瓦台国民请愿版面要求重新调查案件：「延长调查时限，根据张紫妍自杀前留下的名单，彻底重新调查。 」短短6天，参与请愿的人数已超过63万，按规定超过20万人请愿时，政府必须在30天内作出回应。



（图源：tbs 시민의방송，SBS《8NEWS》，KSD韩星网）

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