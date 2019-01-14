《花遊記》史上最帥豬八戒 FTISLAND主唱李洪基豬年來台過生日
KPOP 2019年1月14日 星期一12:49 Erin
韓國首席美男樂團FTISLAND繼上次2018年11月合體來台後，2019年緊接著將由團中靈魂主唱李洪基來台，更選在3月2日自己的生日來約粉絲們一同慶生，可說是別具意義。
李洪基可說是橫跨歌唱、戲劇、舞台劇、綜藝節目的全方位藝人，除此之外更曾主持電台節目，即將在1月底於首爾進行個人演唱會的他，也預告即將化身「洪DJ」現場為粉絲們解惑。繼首爾場之後，海外第一站隨即來到台灣，將於3月2日台北國際會議中心（TICC）舉行「I AM」個人演唱會，也是李洪基繼2016年的「LIVE 302」後，睽違三年再次舉辦個人SOLO演唱會。
3 月2日是李洪基的生日，即將入伍的他，會為這次台灣演出帶來什麼精彩的內容呢？這次將是他入伍前的海外個人演出舞台，PRIMADONNA們千萬不要錯過這難得一次與李洪基歡度生日派對的機會！快點記下售票日吧~
[活動資訊]
演出名稱：李洪基「I AM」個人演唱會
演出日期：2019/03/02(六) 晚上7:00
演出地點：台北國際會議中心(TICC)
售票日期：2019/1/26（六) 上午11:00
售票方式：KKTIX及全台全家FamiPort機台
主辦單位：亞士傳媒國際ASIAMEDIA
經紀公司：FNC ENTERTAINMENT
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相片來源：亞士傳媒國際提供
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