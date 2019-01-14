《花游记》史上最帅猪八戒 FTISLAND主唱李洪基猪年来台过生日
KPOP 2019年1月14日 星期一12:49 Erin
韩国首席美男乐团FTISLAND继上次2018年11月合体来台后，2019年紧接著将由团中灵魂主唱李洪基来台，更选在3月2日自己的生日来约粉丝们一同庆生，可说是别具意义。
李洪基可说是横跨歌唱、戏剧、舞台剧、综艺节目的全方位艺人，除此之外更曾主持电台节目，即将在1月底於首尔进行个人演唱会的他，也预告即将化身「洪DJ」现场为粉丝们解惑。继首尔场之后，海外第一站随即来到台湾，将於3月2日台北国际会议中心（TICC）举行「I AM」个人演唱会，也是李洪基继2016年的「LIVE 302」后，睽违三年再次举办个人SOLO演唱会。
3 月2日是李洪基的生日，即将入伍的他，会为这次台湾演出带来什么精彩的内容呢？这次将是他入伍前的海外个人演出舞台，PRIMADONNA们千万不要错过这难得一次与李洪基欢度生日派对的机会！快点记下售票日吧~
[活动资讯]
演出名称：李洪基「I AM」个人演唱会
演出日期：2019/03/02(六) 晚上7:00
演出地点：台北国际会议中心(TICC)
售票日期：2019/1/26（六) 上午11:00
售票方式：KKTIX及全台全家FamiPort机台
主办单位：亚士传媒国际ASIAMEDIA
经纪公司：FNC ENTERTAINMENT
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相片来源：亚士传媒国际提供
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