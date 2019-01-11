BTS防彈少年團要當師兄啦！Big Hit 公開新男團 TXT 首位成員

BTS防彈少年團要當師兄啦！Big Hit 公開新男團 TXT 首位成員

KPOP   2019年1月11日   星期五08:31   施乃琪   6

去年底就傳出 Big Hit Entertainment 要推出新男團，沒想到 1 月還沒過半就有確切消息和照片，他們會是一組什麼樣的團體呢？

Big Hit Entertainment 今天閃電宣布即將推出新人團體 “Tomorrow x Together”，縮寫是簡單俐落的三個字 TXT。

伴隨新團出道消息公開的還有成員「延俊」（音譯，연준 / YEONJUN）的個人介紹影片與畫報，雖然沒有加上任何明確的介紹或旁白，這支影片仍在一小時後就吸引將近 50 萬人觀看和 8 萬多條留言，可見各地粉絲對 Big Hit 出品男團的高度期待。

另一方面，Big Hit Entertainment 在去年 11 月 27 日時正式宣佈新男團以 2019 年出道為目標，不過成員人數、型態等細節仍尚屬未知。隨著首位成員亮相，TXT 的種種官方 SNS 也已經在今天公開，有興趣的話不妨開始追蹤、第一時間鎖定消息吧！
推特FacebookYouTubeInstagram


（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Julie Wang
    看到韓粉絲們很沒有禮貌的批評新團體實在很無言! 防彈的音樂是教人們愛自己也同等愛他人尊重他人! 那些批評的人難道沒有認真的懂BTS的音樂嗎？! 難道韓粉年齡很小才不懂音樂帶來的意思嗎？
    1小時前
  • Julie Wang
    JK升級為哥哥了，哈哈哈
    1小時前
  • Sandy Yip
    這男孩看起來很不錯🥰⋯⋯I Love BTS!💜
    1小時前
  • Leung Pui Ki
    Hilary Seto
    38分前
  • 郭子綺
    師弟團加油👍成為家族飯❤
    57分前
→更多留言...(1)
在Facebook上的留言
主頁 » KPOP » BTS防彈少年團要當師兄啦！Big Hit 公開新男團 TXT 首位成員
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手