BTS防彈少年團要當師兄啦！Big Hit 公開新男團 TXT 首位成員

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去年底就傳出 Big Hit Entertainment 要推出新男團，沒想到 1 月還沒過半就有確切消息和照片，他們會是一組什麼樣的團體呢？

Big Hit Entertainment 今天閃電宣布即將推出新人團體 “Tomorrow x Together”，縮寫是簡單俐落的三個字 TXT。

伴隨新團出道消息公開的還有成員「延俊」（音譯，연준 / YEONJUN）的個人介紹影片與畫報，雖然沒有加上任何明確的介紹或旁白，這支影片仍在一小時後就吸引將近 50 萬人觀看和 8 萬多條留言，可見各地粉絲對 Big Hit 出品男團的高度期待。



另一方面，Big Hit Entertainment 在去年 11 月 27 日時正式宣佈新男團以 2019 年出道為目標，不過成員人數、型態等細節仍尚屬未知。隨著首位成員亮相，TXT 的種種官方 SNS 也已經在今天公開，有興趣的話不妨開始追蹤、第一時間鎖定消息吧！

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（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）

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