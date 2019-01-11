BTS防弹少年团要当师兄啦！Big Hit 公开新男团 TXT 首位成员

BTS防弹少年团要当师兄啦！Big Hit 公开新男团 TXT 首位成员

KPOP   2019年1月11日   星期五08:31   施乃琪   6

去年底就传出 Big Hit Entertainment 要推出新男团，没想到 1 月还没过半就有确切消息和照片，他们会是一组什么样的团体呢？

Big Hit Entertainment 今天闪电宣布即将推出新人团体 “Tomorrow x Together”，缩写是简单俐落的三个字 TXT。

伴随新团出道消息公开的还有成员「延俊」（音译，연준 / YEONJUN）的个人介绍影片与画报，虽然没有加上任何明确的介绍或旁白，这支影片仍在一小时后就吸引将近 50 万人观看和 8 万多条留言，可见各地粉丝对 Big Hit 出品男团的高度期待。

另一方面，Big Hit Entertainment 在去年 11 月 27 日时正式宣布新男团以 2019 年出道为目标，不过成员人数、型态等细节仍尚属未知。随著首位成员亮相，TXT 的种种官方 SNS 也已经在今天公开，有兴趣的话不妨开始追踪、第一时间锁定消息吧！
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（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

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留言/评论
  • Julie Wang
    看到韓粉絲們很沒有禮貌的批評新團體實在很無言! 防彈的音樂是教人們愛自己也同等愛他人尊重他人! 那些批評的人難道沒有認真的懂BTS的音樂嗎？! 難道韓粉年齡很小才不懂音樂帶來的意思嗎？
    1小时前
  • Julie Wang
    JK升級為哥哥了，哈哈哈
    1小时前
  • Sandy Yip
    這男孩看起來很不錯🥰⋯⋯I Love BTS!💜
    1小时前
  • Leung Pui Ki
    Hilary Seto
    34分前
  • 郭子綺
    師弟團加油👍成為家族飯❤
    53分前
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