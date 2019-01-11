BTS防弹少年团要当师兄啦！Big Hit 公开新男团 TXT 首位成员

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去年底就传出 Big Hit Entertainment 要推出新男团，没想到 1 月还没过半就有确切消息和照片，他们会是一组什么样的团体呢？

Big Hit Entertainment 今天闪电宣布即将推出新人团体 “Tomorrow x Together”，缩写是简单俐落的三个字 TXT。

伴随新团出道消息公开的还有成员「延俊」（音译，연준 / YEONJUN）的个人介绍影片与画报，虽然没有加上任何明确的介绍或旁白，这支影片仍在一小时后就吸引将近 50 万人观看和 8 万多条留言，可见各地粉丝对 Big Hit 出品男团的高度期待。



另一方面，Big Hit Entertainment 在去年 11 月 27 日时正式宣布新男团以 2019 年出道为目标，不过成员人数、型态等细节仍尚属未知。随著首位成员亮相，TXT 的种种官方 SNS 也已经在今天公开，有兴趣的话不妨开始追踪、第一时间锁定消息吧！

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（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

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