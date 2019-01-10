李多熙、李源根有望出演tvN新劇《WWW》！角色設定讓觀眾表示：「期待他們的Love Line」
韓劇 2019年1月10日 星期四13:30 Yuan
這個組合真的會讓人蠻期待的呢！
tvN新劇《WWW》是描述21世紀女人們的職場奮鬥奇幻電視劇，在工作中激烈碰撞、開心奮鬥，新時代的女性沒有選擇成為妻子、母親，而是醉心於工作，努力奮戰後並取得成功。近日有媒體報導李多熙、李源根有望出演。
李多熙收到了「車賢」的角色，八字與男人無緣，但卻與不知名年下男演員發展為微妙的關係。她性格非常無常，甚至讓人懷疑她是不是有憤怒調節障礙，在一個偶然的機會與演員糾纏在一起，並成為了粉絲，感受到了愛情；而年下男演員則有望由李源根飾演，讓不少觀眾都表示：「兩位都好喜歡呢」、「姊弟年下令人期待」等等。
此前，還傳出林秀晶、張基龍有望出演該劇男女主角，而《WWW》是金銀淑作家的助理編劇權恩率編劇的出道作，並由《陽光先生》的副導演鄭志賢PD執導，預計在5月播出。（延伸閱讀：林秀晶有望擔任tvN新劇《WWW》女主角！該部作品為金銀淑作家的助理編劇出道作 引發關注）
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