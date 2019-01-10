李多熙、李源根有望出演tvN新剧《WWW》！角色设定让观众表示：「期待他们的Love Line」
韩剧 2019年1月10日 星期四13:30 Yuan
这个组合真的会让人蛮期待的呢！
tvN新剧《WWW》是描述21世纪女人们的职场奋斗奇幻电视剧，在工作中激烈碰撞、开心奋斗，新时代的女性没有选择成为妻子、母亲，而是醉心於工作，努力奋战后并取得成功。近日有媒体报导李多熙、李源根有望出演。
李多熙收到了「车贤」的角色，八字与男人无缘，但却与不知名年下男演员发展为微妙的关系。她性格非常无常，甚至让人怀疑她是不是有愤怒调节障碍，在一个偶然的机会与演员纠缠在一起，并成为了粉丝，感受到了爱情；而年下男演员则有望由李源根饰演，让不少观众都表示：「两位都好喜欢呢」、「姊弟年下令人期待」等等。
此前，还传出林秀晶、张基龙有望出演该剧男女主角，而《WWW》是金银淑作家的助理编剧权恩率编剧的出道作，并由《阳光先生》的副导演郑志贤PD执导，预计在5月播出。（延伸阅读：林秀晶有望担任tvN新剧《WWW》女主角！该部作品为金银淑作家的助理编剧出道作 引发关注）
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