《偶運會》IZ*ONE宮脇咲良迷妹和Red Velvet Irene近在咫尺，激動得狂拍大腿！

又是一名追星成功的愛豆「小櫻花」！
IZ*ONE宮脇咲良是出了名的Red Velvet Irene迷妹。在IZ*ONE的團綜裡，宮脇咲良就展示過自己的Red Velvet應援棒等，非常喜歡Irene。
1月7日，眾多愛豆參與了2019春節偶像運動會的錄製。 宮脇咲良就坐在Irene的後一排，宮脇咲良看Irene時的反應成為Twitter熱門話題。
Congratulations to Miyawaki Sakura for wins the luckiest fangirl of the year on ISAC Awards #SAKURA1STWIN pic .twitter.com/udjdw80obH— 은이꾸라 (@leekkura) 2019年1月7日
레드벨벳 나왔을 때 반응 설레는 아이린더쿠 사쿠라#HKT48 #아이즈원 #IZONE #MiyawakiSakura #宮脇咲良 pic.twitter.com/qUyQvf136W— ᴋɪʀsᴄʜᴇ. (@39_kirschesaku) 2019年1月7日
小櫻花在Irene入座時，向Irene鞠躬後，激動得狂拍大腿。
Sakura freaking out and looking totally happy to finally meet red velvet especially IRENE IM CRYIGN I NEED MOMENTS pi c.twitter.com/GJwjdyAVi5— beshie cess (@SOSHlREVEL) 2019年1月7日
#Sakura1stWin也因此登上韓國Twitter趨勢第一，小櫻花和Irene的同框被網友熱議。
甚至有網友將她們兩人P在一起。害羞的小櫻花如果再主動點，說不定下次你就和裴姐親密同框了~XD
圖：Twitter@39_kirschesaku、Twitter@SerendipityM329、Twitter@39MysteryLover等
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