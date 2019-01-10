《偶運會》IZ*ONE宮脇咲良迷妹和Red Velvet Irene近在咫尺，激動得狂拍大腿！

《偶運會》IZ*ONE宮脇咲良迷妹和Red Velvet Irene近在咫尺，激動得狂拍大腿！

綜藝   2019年1月10日   星期四09:25   ZJM   3

又是一名追星成功的愛豆「小櫻花」！

IZ*ONE宮脇咲良是出了名的Red Velvet Irene迷妹。在IZ*ONE的團綜裡，宮脇咲良就展示過自己的Red Velvet應援棒等，非常喜歡Irene。

1月7日，眾多愛豆參與了2019春節偶像運動會的錄製。 宮脇咲良就坐在Irene的後一排，宮脇咲良看Irene時的反應成為Twitter熱門話題。


小櫻花在Irene入座時，向Irene鞠躬後，激動得狂拍大腿。

#Sakura1stWin也因此登上韓國Twitter趨勢第一，小櫻花和Irene的同框被網友熱議。

甚至有網友將她們兩人P在一起。害羞的小櫻花如果再主動點，說不定下次你就和裴姐親密同框了~XD

圖：Twitter@39_kirschesaku、Twitter@SerendipityM329、Twitter@39MysteryLover等

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留言/評論
  • 湖銀草
    小櫻花15日會再激動一次😂😎
    1小時前
  • 黃珮綺
    唐睿儂
    1小時前
  • 金兒
    沒對話到有點可惜 兩位都喜歡
    1小時前
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