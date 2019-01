《偶运会》IZ*ONE宫脇咲良迷妹和Red Velvet Irene近在咫尺，激动得狂拍大腿！

又是一名追星成功的爱豆「小樱花」!

IZ*ONE宫脇咲良是出了名的Red Velvet Irene迷妹。在IZ*ONE的团综里,宫脇咲良就展示过自己的Red Velvet应援棒等,非常喜欢Irene。



1月7日,众多爱豆参与了2019春节偶像运动会的录制。 宫脇咲良就坐在Irene的后一排,宫脇咲良看Irene时的反应成为Twitter热门话题。



Congratulations to Miyawaki Sakura for wins the luckiest fangirl of the year on ISAC Awards #SAKURA1STWIN pic .twitter.com/udjdw80obH