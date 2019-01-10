《偶运会》IZ*ONE宫脇咲良迷妹和Red Velvet Irene近在咫尺，激动得狂拍大腿！

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又是一名追星成功的爱豆「小樱花」！

IZ*ONE宫脇咲良是出了名的Red Velvet Irene迷妹。在IZ*ONE的团综里，宫脇咲良就展示过自己的Red Velvet应援棒等，非常喜欢Irene。



1月7日，众多爱豆参与了2019春节偶像运动会的录制。 宫脇咲良就坐在Irene的后一排，宫脇咲良看Irene时的反应成为Twitter热门话题。



Congratulations to Miyawaki Sakura for wins the luckiest fangirl of the year on ISAC Awards #SAKURA1STWIN pic .twitter.com/udjdw80obH — 은이꾸라 (@leekkura) 2019年1月7日

小樱花在Irene入座时，向Irene鞠躬后，激动得狂拍大腿。



Sakura freaking out and looking totally happy to finally meet red velvet especially IRENE IM CRYIGN I NEED MOMENTS pi c.twitter.com/GJwjdyAVi5 — beshie cess (@SOSHlREVEL) 2019年1月7日

#Sakura1stWin也因此登上韩国Twitter趋势第一，小樱花和Irene的同框被网友热议。





甚至有网友将她们两人P在一起。害羞的小樱花如果再主动点，说不定下次你就和裴姐亲密同框了~XD



图：Twitter@39_kirschesaku、Twitter@SerendipityM329、Twitter@39MysteryLover等

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