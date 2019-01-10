《偶运会》IZ*ONE宫脇咲良迷妹和Red Velvet Irene近在咫尺，激动得狂拍大腿！

又是一名追星成功的爱豆「小樱花」！
IZ*ONE宫脇咲良是出了名的Red Velvet Irene迷妹。在IZ*ONE的团综里，宫脇咲良就展示过自己的Red Velvet应援棒等，非常喜欢Irene。
1月7日，众多爱豆参与了2019春节偶像运动会的录制。 宫脇咲良就坐在Irene的后一排，宫脇咲良看Irene时的反应成为Twitter热门话题。
Congratulations to Miyawaki Sakura for wins the luckiest fangirl of the year on ISAC Awards #SAKURA1STWIN pic .twitter.com/udjdw80obH— 은이꾸라 (@leekkura) 2019年1月7日
레드벨벳 나왔을 때 반응 설레는 아이린더쿠 사쿠라#HKT48 #아이즈원 #IZONE #MiyawakiSakura #宫脇咲良 pic.twitter.com/qUyQvf136W— ᴋɪʀsᴄʜᴇ. (@39_kirschesaku) 2019年1月7日
小樱花在Irene入座时，向Irene鞠躬后，激动得狂拍大腿。
Sakura freaking out and looking totally happy to finally meet red velvet especially IRENE IM CRYIGN I NEED MOMENTS pi c.twitter.com/GJwjdyAVi5— beshie cess (@SOSHlREVEL) 2019年1月7日
#Sakura1stWin也因此登上韩国Twitter趋势第一，小樱花和Irene的同框被网友热议。
甚至有网友将她们两人P在一起。害羞的小樱花如果再主动点，说不定下次你就和裴姐亲密同框了~XD
图：Twitter@39_kirschesaku、Twitter@SerendipityM329、Twitter@39MysteryLover等
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