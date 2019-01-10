《偶运会》IZ*ONE宫脇咲良迷妹和Red Velvet Irene近在咫尺，激动得狂拍大腿！

《偶运会》IZ*ONE宫脇咲良迷妹和Red Velvet Irene近在咫尺，激动得狂拍大腿！

综艺   2019年1月10日   星期四09:25   ZJM   3

又是一名追星成功的爱豆「小樱花」！

IZ*ONE宫脇咲良是出了名的Red Velvet Irene迷妹。在IZ*ONE的团综里，宫脇咲良就展示过自己的Red Velvet应援棒等，非常喜欢Irene。

1月7日，众多爱豆参与了2019春节偶像运动会的录制。 宫脇咲良就坐在Irene的后一排，宫脇咲良看Irene时的反应成为Twitter热门话题。


小樱花在Irene入座时，向Irene鞠躬后，激动得狂拍大腿。

#Sakura1stWin也因此登上韩国Twitter趋势第一，小樱花和Irene的同框被网友热议。

甚至有网友将她们两人P在一起。害羞的小樱花如果再主动点，说不定下次你就和裴姐亲密同框了~XD

图：Twitter@39_kirschesaku、Twitter@SerendipityM329、Twitter@39MysteryLover等

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留言/评论
  • 湖銀草
    小櫻花15日會再激動一次😂😎
    1小时前
  • 黃珮綺
    唐睿儂
    1小时前
  • 金兒
    沒對話到有點可惜 兩位都喜歡
    1小时前
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