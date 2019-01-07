【2019 Golden Disc Awards】獲獎名單公開！BTS防彈少年團斬獲4冠王

恭喜防彈和iKON！ 以及所有的獲獎藝人！
Golden Disc Awards由韓國唱片產業協會主辦，主要頒發給韓國音樂界有卓越成就的音樂人，被稱為韓國的「格萊美獎」與韓國的「金曲獎」。 第33Golden Disc Awards昨晚落下了帷幕，今年也是分為音源賞和唱片賞兩天進行頒獎，一起來看最終的獲獎名單吧！
數位音源大賞：iKON，去年那首《LOVE SCENARIO》真的很火啊！
數位音源本賞：Roy Kim，請夏，臉紅的思春期，BLACKPINK，TWICE，iKON，MAMAMOO，MOMOLAND，防彈少年團，BIGBANG
最佳Hip-Hop賞：宋旻浩
年度Ballad賞：任昌丁
數位音源新人賞：(G)I-DLE
2018 Global VLIVE TOP 10 最佳藝人：防彈少年團
Cosmopolitan藝人賞：Wanna One，BLACKPINK
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本賞：NU’EST W，NCT 127，Wanna One，TWICE，SEVENTEEN，（故）SHINee鐘鉉，MONSTA X，GOT7，防彈少年團，EXO
最佳唱片：GOT7
最佳OST：Paul Kim
網易雲音樂Golden Disc人氣賞：防彈少年團
U+愛豆Live人氣賞：防彈少年團
恭喜所有的獲獎人！
（圖源：KSD韓星網，BTS、iKON SNS）
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