【2019 Golden Disc Awards】獲獎名單公開！BTS防彈少年團斬獲4冠王

【2019 Golden Disc Awards】獲獎名單公開！BTS防彈少年團斬獲4冠王

KPOP   2019年1月7日   星期一11:01   Sani   5

恭喜防彈和iKON！ 以及所有的獲獎藝人！

Golden Disc Awards由韓國唱片產業協會主辦，主要頒發給韓國音樂界有卓越成就的音樂人，被稱為韓國的「格萊美獎」與韓國的「金曲獎」。 第33Golden Disc Awards昨晚落下了帷幕，今年也是分為音源賞和唱片賞兩天進行頒獎，一起來看最終的獲獎名單吧！

音源部門的頒獎在1月5日進行，MC是李昇基和朴敏英：

數位音源大賞：iKON，去年那首《LOVE SCENARIO》真的很火啊！

數位音源本賞：Roy Kim，請夏，臉紅的思春期，BLACKPINK，TWICE，iKON，MAMAMOO，MOMOLAND，防彈少年團，BIGBANG

最佳Hip-Hop賞：宋旻浩

年度Ballad賞：任昌丁

最佳男團：Wanna One

最佳女團：GFRIEND

數位音源新人賞：(G)I-DLE

2018 Global VLIVE TOP 10 最佳藝人：防彈少年團

Cosmopolitan藝人賞：Wanna One，BLACKPINK

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唱片部門的頒獎在1月6日進行，MC是成始璄和姜素拉：

大賞：防彈少年團

本賞：NU’EST W，NCT 127，Wanna One，TWICE，SEVENTEEN，（故）SHINee鐘鉉，MONSTA X，GOT7，防彈少年團，EXO

最佳唱片：GOT7

最佳OST：Paul Kim

網易雲音樂Golden Disc人氣賞：防彈少年團

U+愛豆Live人氣賞：防彈少年團

新人賞：IZ*ONE，Stray Kids

恭喜所有的獲獎人！

（圖源：KSD韓星網，BTS、iKON SNS）

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