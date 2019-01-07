【2019 Golden Disc Awards】获奖名单公开！BTS防弹少年团斩获4冠王

恭喜防弹和iKON！ 以及所有的获奖艺人！
Golden Disc Awards由韩国唱片产业协会主办，主要颁发给韩国音乐界有卓越成就的音乐人，被称为韩国的「格莱美奖」与韩国的「金曲奖」。 第33Golden Disc Awards昨晚落下了帷幕，今年也是分为音源赏和唱片赏两天进行颁奖，一起来看最终的获奖名单吧！
数位音源大赏：iKON，去年那首《LOVE SCENARIO》真的很火啊！
数位音源本赏：Roy Kim，请夏，脸红的思春期，BLACKPINK，TWICE，iKON，MAMAMOO，MOMOLAND，防弹少年团，BIGBANG
最佳Hip-Hop赏：宋旻浩
年度Ballad赏：任昌丁
数位音源新人赏：(G)I-DLE
2018 Global VLIVE TOP 10 最佳艺人：防弹少年团
Cosmopolitan艺人赏：Wanna One，BLACKPINK
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本赏：NU’EST W，NCT 127，Wanna One，TWICE，SEVENTEEN，（故）SHINee钟铉，MONSTA X，GOT7，防弹少年团，EXO
最佳唱片：GOT7
最佳OST：Paul Kim
网易云音乐Golden Disc人气赏：防弹少年团
U+爱豆Live人气赏：防弹少年团
恭喜所有的获奖人！
（图源：KSD韩星网，BTS、iKON SNS）
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