【2019 Golden Disc Awards】获奖名单公开！BTS防弹少年团斩获4冠王

【2019 Golden Disc Awards】获奖名单公开！BTS防弹少年团斩获4冠王

KPOP   2019年1月7日   星期一11:01   Sani   5

恭喜防弹和iKON！ 以及所有的获奖艺人！

Golden Disc Awards由韩国唱片产业协会主办，主要颁发给韩国音乐界有卓越成就的音乐人，被称为韩国的「格莱美奖」与韩国的「金曲奖」。 第33Golden Disc Awards昨晚落下了帷幕，今年也是分为音源赏和唱片赏两天进行颁奖，一起来看最终的获奖名单吧！

音源部门的颁奖在1月5日进行，MC是李升基和朴敏英：

数位音源大赏：iKON，去年那首《LOVE SCENARIO》真的很火啊！

数位音源本赏：Roy Kim，请夏，脸红的思春期，BLACKPINK，TWICE，iKON，MAMAMOO，MOMOLAND，防弹少年团，BIGBANG

最佳Hip-Hop赏：宋旻浩

年度Ballad赏：任昌丁

最佳男团：Wanna One

最佳女团：GFRIEND

数位音源新人赏：(G)I-DLE

2018 Global VLIVE TOP 10 最佳艺人：防弹少年团

Cosmopolitan艺人赏：Wanna One，BLACKPINK

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唱片部门的颁奖在1月6日进行，MC是成始璄和姜素拉：

大赏：防弹少年团

本赏：NU’EST W，NCT 127，Wanna One，TWICE，SEVENTEEN，（故）SHINee钟铉，MONSTA X，GOT7，防弹少年团，EXO

最佳唱片：GOT7

最佳OST：Paul Kim

网易云音乐Golden Disc人气赏：防弹少年团

U+爱豆Live人气赏：防弹少年团

新人赏：IZ*ONE，Stray Kids

恭喜所有的获奖人！

（图源：KSD韩星网，BTS、iKON SNS）

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