《男朋友》朴寶劍在海邊跑向宋慧喬的這一幕，簡直是少女心爆發啊～！
韓劇 2019年1月4日 星期五13:39 MiJimin
「如果海浪是大海的事，那麼想你…就是我的事。」→「파도가 바다의 일이라면, 널 생각하는 것은 나의 일이었다.」（這句話在我腦海中盤旋不去啊!!!朴寶劍把少女心發揮得很徹底～XD）
本週三播出tvN熱門劇《男朋友》的第9集中，在最後一幕讓不少觀眾相當感動，因為遠調束草工作的振赫（朴寶劍 飾），跟秀賢（宋慧喬 飾）彼此的思念漸漸加深，但秀賢開始擔心個資曝光的振赫，會受到更大的傷害，好不容易萌芽的愛情，卻暫停了腳步。
但秀賢仍舊無法忍住想念的心，開車到束草去見振赫，看到秀賢後的振赫，心中滿是感動，含淚奔向了秀賢，兩人緊緊相擁，而秀賢也落下了淚水。
▼完整片段：
不得不說…振赫在海邊奔向秀賢的一幕，真的是太少女了，而且還一點違和感也沒有，讓人看了心裡暖暖的啊！
最後這一句詩，也是讓觀眾們留下了深刻的印象：「如果海浪是大海的事，那麼想你…就是我的事。」（파도가 바다의 일이라면, 널 생각하는 것은 나의 일이었다.）搭配劇情後，更獨具意義啦…TAT，感動～！
昨晚播出的第10集也相當好看，更是提到了兩人為何會重回古巴，明天小編就來寫寫本週的劇透文啦！
（圖自：tvN drama）
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