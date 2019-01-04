《男朋友》朴宝剑在海边跑向宋慧乔的这一幕，简直是少女心爆发啊～！
韩剧 2019年1月4日 星期五13:39 MiJimin
「如果海浪是大海的事，那么想你…就是我的事。」→「파도가 바다의 일이라면, 널 생각하는 것은 나의 일이었다.」（这句话在我脑海中盘旋不去啊!!!朴宝剑把少女心发挥得很彻底～XD）
本周三播出tvN热门剧《男朋友》的第9集中，在最后一幕让不少观众相当感动，因为远调束草工作的振赫（朴宝剑 饰），跟秀贤（宋慧乔 饰）彼此的思念渐渐加深，但秀贤开始担心个资曝光的振赫，会受到更大的伤害，好不容易萌芽的爱情，却暂停了脚步。
但秀贤仍旧无法忍住想念的心，开车到束草去见振赫，看到秀贤后的振赫，心中满是感动，含泪奔向了秀贤，两人紧紧相拥，而秀贤也落下了泪水。
▼完整片段：
不得不说…振赫在海边奔向秀贤的一幕，真的是太少女了，而且还一点违和感也没有，让人看了心里暖暖的啊！
最后这一句诗，也是让观众们留下了深刻的印象：「如果海浪是大海的事，那么想你…就是我的事。」（파도가 바다의 일이라면, 널 생각하는 것은 나의 일이었다.）搭配剧情后，更独具意义啦…TAT，感动～！
昨晚播出的第10集也相当好看，更是提到了两人为何会重回古巴，明天小编就来写写本周的剧透文啦！
（图自：tvN drama）
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